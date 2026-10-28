Injaz Al-Maghrib revendique 423.000 expériences d’apprentissage et s’impose comme référence régionale

Des élèves du primaire participent au programme « Entrepreneurship Master Class », déployé par Injaz Al-Maghrib en partenariat avec Nareva et ses filiales.

Le Maroc confirme son poids au sein du réseau régional dédié à l’éducation à l’employabilité et à l’entrepreneuriat des jeunes. Avec environ 423.000 expériences d’apprentissage rapportées au titre de l’année scolaire 2025-2026, Injaz Al-Maghrib se positionne en tête des 13 pays membres de la fédération Injaz Al-Arab, selon les données présentées à l’occasion du Conseil d’arrêté des comptes de l’association, tenu ce mardi 27 octobre à Casablanca.

La progression est significative. En 2021-2022, le nombre d’expériences d’apprentissage recensées par l’association s’établissait à 122.331. En quatre ans, il a ainsi été multiplié par près de 3,5, soit une hausse d’environ 246%. Cette évolution traduit l’élargissement de la portée des programmes, mais aussi la consolidation des partenariats et des capacités de déploiement de l’association sur le territoire national.

Présent à cette réunion annuelle, Akef Aqrabawi, CEO d’Injaz Al-Arab, a souligné la trajectoire suivie par l’association marocaine, dont il dit avoir observé les progrès depuis ses débuts. «Injaz Al-Maghrib a franchi des étapes remarquables au cours des dernières années. Ses résultats parlent d’eux-mêmes», a-t-il relevé dans une déclaration pour Le360, insistant sur la qualité de la mise en œuvre des programmes autant que sur les volumes atteints.

À l’échelle régionale, Injaz Al-Arab, qui constitue le centre opérationnel régional de Junior Achievement Worldwide dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), fédère des organisations présentes dans 13 pays. Le réseau a enregistré environ 1,9 million d’expériences d’apprentissage au cours de la dernière année scolaire, dont près de 423.000 pour le Maroc. Celui-ci représente ainsi environ 22% du total régional.

Pour Akef Aqrabawi, cette contribution s’explique par un écosystème construit au fil des années, associant les équipes de l’association, les établissements scolaires et universitaires, les pouvoirs publics et les entreprises partenaires.

«Ce qui distingue l’expérience marocaine, ce ne sont pas uniquement les chiffres, mais aussi la qualité de l’exécution, le soutien apporté au programme et l’environnement qui a été créé autour de lui», a-t-il expliqué. Le responsable régional a notamment mis en avant l’implication des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, ainsi que celle du secteur privé et des membres du conseil d’administration.

Cette articulation entre acteurs publics et privés constitue, selon lui, un modèle dont les autres pays de la région pourraient s’inspirer. «Si nous voulons toucher un plus grand nombre de jeunes dans le monde arabe, il faudra notamment regarder de près l’expérience marocaine», a-t-il estimé, en saluant le soutien apporté par le groupe Al Mada, à l’origine de la création d’Injaz Al-Maghrib.

Un ancrage national, du primaire à l’université

Créée en 2007 et reconnue d’utilité publique, Injaz Al-Maghrib développe des programmes d’éducation à l’employabilité, à l’entrepreneuriat et à la culture financière. Portée par le groupe Al Mada, l’association intervient dans quelque 1.100 établissements publics, du primaire à l’université.

Son modèle repose notamment sur l’apprentissage par l’expérience, qui permet aux jeunes de se familiariser avec les réalités du monde professionnel, de développer leurs compétences et de mieux appréhender les possibilités qui s’offrent à eux. Les programmes couvrent également des domaines en évolution, notamment les technologies et les compétences liées aux sciences et à l’innovation.

Pour Wafaa Guessous, PDG d’Injaz Al-Maghrib, les résultats présentés lors du Conseil témoignent de la montée en puissance de l’association. «Nous avons pu constater de belles réalisations au titre de cette année, avec presque 500.000 bénéficiaires de nos programmes de formation, pour ne citer qu’un chiffre», a-t-elle déclaré.

La dirigeante a également souligné la place occupée par le Maroc au sein de la fédération régionale, notamment en matière de couverture territoriale, de développement des communautés et de construction d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat des jeunes. Elle a rappelé, à cet égard, les conventions conclues avec les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, ainsi que le rôle des partenaires privés.

Le numérique pour élargir l’accès aux programmes

La réunion a également été l’occasion de présenter les orientations d’Injaz Al-Arab pour les prochaines années, notamment le renforcement de sa stratégie d’apprentissage numérique. À travers sa plateforme Injaz Campus 3.0, le réseau entend améliorer l’accessibilité de ses programmes, intégrer davantage de technologies et proposer des parcours d’apprentissage plus continus et adaptés aux besoins des jeunes.

L’objectif régional annoncé est d’atteindre trois millions d’expériences d’apprentissage à l’horizon 2028, contre environ 1,9 million lors du dernier exercice. Cette évolution doit permettre d’élargir la portée des programmes tout en consolidant leur qualité et leur impact.

Des collaborateurs bénévoles de Vivo Energy Maroc mobilisés aux côtés d’Injaz Al-Maghrib pour accompagner les jeunes dans l’apprentissage de l’entrepreneuriat et le développement de leurs compétences professionnelles.

Autre point abordé lors du Conseil, une étude d’impact réalisée par Oliver Wyman à l’échelle régionale, fondée notamment sur le suivi d’anciens bénéficiaires des programmes dans les 13 pays membres. Selon Wafaa Guessous, les résultats mettent en évidence les effets de ces formations sur les parcours des jeunes, en leur ouvrant de nouvelles perspectives et en les aidant à mieux appréhender la vie active et professionnelle.