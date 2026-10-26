PLF 2027: barrages, dessalement, irrigation... Les projets programmés région par région

L’eau figure parmi les priorités du budget 2027. La note sur la répartition régionale de l’investissement du ministère de l’Économie, des Finances et de la Performance publique détaille les projets achevés, en cours et nouveaux. Les taux d’exécution cités sont arrêtés au 30 juin et les coûts des barrages s’entendent hors frais d’expropriation. Les crédits de paiement (CP) correspondent, quant à eux, aux enveloppes programmées chaque année.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima - La région a livré en 2025 le barrage Ghiss, un ouvrage de 86 m de hauteur sur fondation et de 93 Mm³ de capacité, pour 1.201,9 MDH. Deux autres barrages sont en cours.

Le barrage Bou Ahmed, d’un coût de 2.429,05 MDH et d’une capacité de 96 Mm³, affiche un taux financier de 0% et un taux physique de 3%. Ses CP atteindront 277,5 MDH en 2027, 604 MDH en 2028 et 659,2 MDH en 2029.

Le barrage Tfer, estimé à 1.307,5 MDH, doit garantir un volume transférable de 400 Mm³ par an depuis les bassins du Laou et du Loukkos. Son marché est en cours d’adjudication, avec 76,6 MDH de CP en 2027, puis 334 MDH en 2028 et 539,2 MDH en 2029.

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L’irrigation suit. Le périmètre de Sidi Redouane (750 MDH) équipera 5.000 ha de céréales et de légumineuses, avec 75 MDH en 2027. La deuxième tranche de Dar Khrofa (502 MDH) couvre, elle aussi, 5.000 ha et mobilisera 206 MDH en 2027.

Oriental - L’Oriental concentre trois chantiers avancés. Le barrage Targa Oumadi (1.505,6 MDH, 287 Mm³) est exécuté à 72,5% sur le plan financier et à 90,5% sur le plan physique. La surélévation du barrage Mohamed V (1.250 MDH, 980 Mm³) atteint respectivement 57,3% et 78%. Le barrage Beni Azimane (1.342,82 MDH, 44 Mm³) approche de la livraison, avec un taux physique de 98% et seulement 24,4 MDH de CP en 2027.

Côté eau potable, l’ONEE-Branche eau engage 322 MDH pour la ligne électrique liée à l’alimentation de la région par dessalement d’eau de mer, dont 156 MDH en 2027.

Fès-Meknès - Fès-Meknès porte le plus gros chantier hydraulique de la note. Le barrage Ratba (3.268,9 MDH, 1.009 Mm³) est réalisé à 52,5% sur le plan financier et à 56% sur le plan physique. Il recevra 562,8 MDH en 2027, 470 MDH en 2028 et 300 MDH en 2029.

Le chantier du barrage Ratba, dans la province de Taounate. (Y.Jaoual/Le360)

Le barrage Sidi Abbou (896,86 MDH, 200 Mm³) est physiquement achevé à 100%. Le barrage Ribat Al Kheir (1.471 MDH, 124 Mm³) en est à 28% d’avancement physique, avec 303 MDH prévus en 2027.

Deux ouvrages s’ajoutent au programme. La surélévation du barrage Bouhouda (2.003,25 MDH) porterait sa capacité de 44,7 Mm³ à 600 Mm³, avec une surélévation de 70 m. Le barrage Bab Ouender (1.694,75 MDH) aurait une capacité de 325 Mm³. Les deux projets affichent les mêmes CP, soit 21,6 MDH en 2027, 78,1 MDH en 2028 et 434 MDH en 2029.

Le projet hydro-agricole de sauvegarde de la plaine du Saïss, estimé à 9.000 MDH, est le plus coûteux du volet eau. Il vise 30.000 ha et 7.300 exploitations, avec 125 Mm³ par an issus du barrage M’dez. Il est exécuté à 81% sur le plan financier et à 90% sur le plan physique, avec 913 MDH en 2027 et 900 MDH en 2028.

Du côté des établissements publics, l’ONEE renforce l’alimentation en eau potable de Taza depuis le barrage Bab Louta (450 MDH). La Société régionale multiservices investit dans le collecteur principal de l’oued Fès (336,2 MDH) et dans une nouvelle station d’épuration à boues activées (865 MDH pour la première phase).

Rabat-Salé-Kénitra - Le barrage Koudiat Borna, achevé en 2025 pour 1.232,6 MDH, apporte en moyenne 96 Mm³ par an. Le barrage Boukhemis (1.366,39 MDH, 650 Mm³) vient de voir son marché approuvé. Ses CP démarrent à 75,1 MDH en 2027 et montent à 656,2 MDH en 2029.

L’eau de Koudiat Borna alimentera l’aménagement hydro-agricole du Gharb, estimé à 7.000 MDH. Le projet couvre 30.000 ha et prévoit une adduction de 72 m³/s. Il mobilisera 900 MDH en 2027, puis 2.000 MDH en 2028 et en 2029.

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La région mise aussi sur le dessalement. Le transfert des eaux dessalées, avec la station et le collecteur, coûte 6.197 MDH, dont 3.099 MDH inscrits en 2027. L’extension de la station de traitement alimentée par le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah ajoutera 2 m³/s pour la côte atlantique (420 MDH).

Béni Mellal-Khénifra - Deux barrages sont en chantier. L’ouvrage sur l’oued Lakhdar (1.462,4 MDH, 150 Mm³) est avancé, avec 59% d’exécution financière et 90% d’exécution physique.

Le barrage Taghzirt (1.363,22 MDH, 85 Mm³) n’en est qu’à 12% d’avancement physique, mais ses CP grimpent à 236,9 MDH en 2027 et à 398,5 MDH en 2028.

Le projet de résilience et de durabilité de l’irrigation (REDI, 807 MDH) est exécuté à 34% sur le plan financier. L’ONEE sécurise par ailleurs l’alimentation en eau potable de M’rirt (165 MDH), de Fquih Ben Salah (605 MDH) et du Maroc central, via l’extension de la station de déminéralisation (140 MDH). L’ORMVA du Tadla consacre 374 MDH à la modernisation des réseaux d’irrigation.

Casablanca-Settat - La région compte un seul barrage en cours, le moyen barrage Aïn Ksob (390,38 MDH, 13,93 Mm³), exécuté à 15,5% sur le plan financier et à 30% sur le plan physique. Le gros dossier est la modernisation du canal principal Bas Service (3.422,5 MDH), qui prévoit la réhabilitation de 111 km de canal principal et de 17 km de canal d’irrigation. Le taux physique n’est que de 5%, mais les CP passent de 55 MDH en 2027 à 420 MDH en 2028.

Pour la protection contre les inondations, la Société régionale multiservices déploie le programme prioritaire d’assainissement pluvial à Casablanca, Mohammedia et Dar Bouazza (4.678,33 MDH, dont 461 MDH en 2027).

Marrakech-Safi

Le barrage Boulaouane (1.138,87 MDH, 66 Mm³) est exécuté à 64% sur le plan financier et à 83% sur le plan physique. Le moyen barrage Tassa Ouirgane (503,43 MDH, 3 Mm³) atteint respectivement 24,2% et 50%, avec 160,5 MDH en 2027.

Le périmètre du Haouz, en aval du barrage Aït Ziat, bénéficie d’un projet de 538 MDH pour sécuriser l’irrigation de 16.940 ha. Il démarre à peine, avec 111 MDH en 2027, puis 120 MDH par an.

Le programme national d’économie d’eau en irrigation de l’ORMVA du Haouz pèse 3.643 MDH. L’ONEE investit 285 MDH pour alimenter El Kelâa des Sraghna et El Attaouia depuis le canal Rocade.

Drâa-Tafilalet - Le petit barrage Oulhou (33,3 MDH, 1,12 Mm³) accuse un taux physique de 12%. Un projet de maintenance prévoit la réhabilitation des équipements de la vidange de fond du barrage Timkit, à Tinejdad (31,5 MDH). L’ONEE renforce l’alimentation en eau potable de Midelt (130 MDH) et de la population rurale de la province de Zagora (143 MDH pour la troisième tranche).

Souss-Massa - Le barrage Tamri (2.304,95 MDH, 204 Mm³) est exécuté à 79,1% sur le plan financier et à 94% sur le plan physique. La surélévation du barrage Mokhtar Soussi (1.557,99 MDH, 280 Mm³) atteint respectivement 76% et 84%.

Le moyen barrage Msalit (742,55 MDH, 31,24 Mm³) est exécuté à 8,6% sur le plan financier et à 34% sur le plan physique, avec un pic de CP de 306,37 MDH en 2027. Un petit barrage, Tamaloukt (47,8 MDH), est programmé pour l’eau potable, l’irrigation et la recharge de la nappe.

Le transfert des eaux de la station de dessalement d’Agadir (2.833,33 MDH) mobilise 533,3 MDH en 2027. La Société régionale multiservices investit aussi 1.473,35 MDH dans l’eau potable des douars de la province de Taroudant et 117 MDH dans la sécurisation de l’alimentation d’Aït Amira. L’ORMVA du Souss-Massa conduit le projet REDI (543,05 MDH) et la réhabilitation des périmètres de petite et moyenne hydraulique (567 MDH).

Guelmim-Oued Noun - La région ne compte qu’un projet lié à l’eau dans la programmation: le désenvasement du petit barrage Ouin Koura (10 MDH), afin d’améliorer sa capacité de stockage.

Laâyoune-Sakia El Hamra - Le principal chantier est la prise d’eau de la station de dessalement de Laâyoune (850 MDH), destinée à sécuriser l’alimentation en eau potable de la ville et des centres voisins. L’exécution physique est de 12%. Les CP bondissent à 350 MDH en 2027 et à 358 MDH en 2028. La Société régionale multiservices ajoute 300 MDH pour les réseaux d’eau potable de la ville (150 MDH en 2027) et 453 MDH pour l’assainissement liquide (192,12 MDH en 2027).

Dakhla-Oued Ed-Dahab - Le parc éolien de 60 MW dédié au dessalement de l’eau de mer a été achevé en 2025 pour 1.061 MDH. L’ONEE poursuit avec la pose d’une conduite d’adduction depuis la station de dessalement (450 MDH, dont 50 MDH en 2027). Elle doit alimenter la ville, le futur port atlantique ainsi que la future zone industrielle et logistique.