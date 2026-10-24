Tabac et cigarettes électroniques: nouvelle hausse des prix au 1er janvier 2027

Pour les cigarettes classiques, cette réforme s’inscrit dans le prolongement du dispositif engagé par la loi de finances 2022, qui a programmé une augmentation progressive de la fiscalité sur cinq ans, jusqu’en 2026. Le nouveau schéma proposé pour la période 2027-2031 vise à consolider les recettes du budget de l’État, à réduire les écarts de prix entre les différentes marques et à renforcer la protection de la santé des consommateurs, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La note de présentation du PLF 2027 ne précise pas les nouvelles quotités annuelles applicables aux cigarettes ni l’ampleur exacte des hausses de prix qui en découleraient. Les nouveaux tarifs des cigarettes sont habituellement communiqués le 1er janvier par l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Il faudra donc attendre la publication de la nouvelle grille tarifaire pour connaître les prix qui seront effectivement appliqués en 2027.

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La hausse est en revanche clairement chiffrée pour les cigarettes électroniques. Le gouvernement propose de porter la TIC de 50 à 100 dirhams par unité, soit un doublement de la taxe, tout en étendant son application aux cigarettes électroniques jetables et rechargeables, ainsi qu’aux dispositifs et aux parties qui les composent.

Jusqu’à présent, la loi de finances 2025 avait limité la taxation au taux de 50 dirhams par unité aux cigarettes électroniques jetables. Selon la note de présentation du PLF 2027, cette limitation a favorisé l’apparition de nouveaux produits destinés à contourner la taxe, notamment des produits en kit (CKD) et des capsules ou réservoirs vides (pods).

L’élargissement proposé vise ainsi à couvrir l’ensemble des catégories de produits et à anticiper l’apparition de nouveaux dispositifs. Le gouvernement invoque également les risques sanitaires associés à ces produits, particulièrement chez les jeunes.

Cette hausse de la fiscalité pourrait se traduire par une augmentation des prix de vente des cigarettes électroniques, sans que son incidence exacte sur les tarifs au détail puisse être déterminée à ce stade.

Une nouvelle étape après la réforme de 2022

La réforme des cigarettes classiques prolonge un processus engagé en 2022. Celui-ci reposait sur la suppression du seuil minimum de pression fiscale applicable aux cigarettes et sur une augmentation progressive des quotités de la TIC, selon un calendrier étalé sur cinq ans.

Cette trajectoire fiscale a déjà entraîné des hausses successives des prix, touchant particulièrement les marques d’entrée de gamme. La dernière révision des prix, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, avait notamment concerné les marques Marquise, Casa, Fortuna et Gauloises, avec des hausses allant, selon les références, de 50 centimes à 3 dirhams.