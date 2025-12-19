Cigarettes: une hausse pouvant atteindre 2 dirhams par paquet début 2026

Une nouvelle augmentation du prix des cigarettes chez les buralistes est attendue dès le début de l’année 2026. La commission chargée de l’homologation des prix a finalisé son rapport, transmis au ministre de l’Économie et des Finances, en vue de la publication prochaine d’un arrêté ministériel au Bulletin officiel, a appris Le360 de sources concordantes.

Placée sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances, cette commission se réunit semestriellement afin de fixer les prix de vente du tabac sur le marché marocain.

Selon nos informations, ledit arrêté prévoit une hausse pouvant atteindre 2 dirhams par paquet pour les marques marocaines les plus consommées, ciblant principalement le segment des cigarettes dites «populaires». Les marques Marquise, Casa et Fortuna seraient directement concernées par cette révision tarifaire, tandis que Gauloises le serait dans une moindre mesure. En revanche, les cigarettes haut de gamme ou premium ne seraient pas touchées, du moins à ce stade, par cette hausse des prix.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la réforme progressive de la fiscalité sur le tabac engagée par le gouvernement. L’objectif est double: réduire les écarts de prix entre les différentes catégories de cigarettes et renforcer les recettes fiscales de l’État.

Prévue pour entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2026, cette hausse devrait avoir un impact direct sur le pouvoir d’achat des consommateurs les plus modestes, principaux utilisateurs des cigarettes populaires. Elle traduit également la volonté des autorités de mieux encadrer l’évolution des prix et de réguler durablement le marché du tabac.

Pour les observateurs du secteur, cette augmentation était largement anticipée au regard de l’évolution de la fiscalité sur le tabac. La loi de finances 2022 avait en effet acté une réforme de la Taxe intérieure de consommation (TIC), instaurant un schéma progressif de taxation sur la période 2022-2026.

Ces ajustements successifs ont entraîné, au fil des années, d’importants écarts de niveaux de taxation selon les prix de vente des cigarettes. La révision du dispositif vise ainsi à générer des recettes additionnelles pour le Trésor public, tout en réduisant le différentiel de prix entre les cigarettes low cost et les marques premium.

Conformément au schéma fixé par la loi de finances 2022, la quotité spécifique de la TIC devrait passer de 100 dirhams en 2022 à 550 dirhams en 2026. Par ailleurs, le minimum de perception sur un total de 1.000 cigarettes devrait augmenter de 710,2 dirhams en 2022 à 953 dirhams à l’horizon 2026.