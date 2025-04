Nouvelle hausse des prix des cigarettes: ce qui a changé depuis le 1er avril

Comme nous le rapportions dans un précédent article, les cigarettes coûtent encore plus cher au Maroc depuis le mardi 1er avril. La nouvelle hausse touche principalement les marques produites au Maroc, notamment celles détenues par la Société marocaine des tabacs (SMT). Certaines d’entre elles, comme les Gauloises Sweet et Gauloises Blend, ont vu le prix de leur paquet augmenter de 3 dirhams, pour atteindre les 32 dirhams.

Les prix du paquet de la marque Marquise, l’une des plus vendues au Maroc, enregistrent pour leur part une hausse variant d’un dirham (Marquise Lights) à 3 dirhams (Marquise Box FF). Différentes références de la marque Davidoff (Classic, Gold, Violet Super Slims et Boudoir Menthol) sont également concernées, avec des prix en augmentation d’un dirham, à 42 dirhams le paquet.Voici, dans le détail, la liste des nouveaux prix des cigarettes tels qu’actés par la nouvelle circulaire de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

Liste des augmentations des prix de vente au public de certaines marques de tabacs manufacturés homologuées au 1er avril 2025 (Source: ADII)

La même circulaire de l’ADII annonce le retrait du marché d’un certain nombre de produits de tabacs manufacturés. Il s’agit des marques Maghreb, de différentes références de la marque Fortuna (FF, Bleue et Rouge), Marquise (Menthol et Gold FF), MQS (FF et Lights) et Mustang. Il en est de même pour des références de la marque de tabacs à chauffer Heets (Sienna Selection, Sun Pearl ou encore Summer Wave).

Notons que l’homologation des prix des tabacs manufacturés s’effectue une fois par an, au 1er avril, sauf lorsqu’un changement est introduit au niveau de la fiscalité. Dans ce cas, une session exceptionnelle d’homologation est prévue le 1er janvier.

L’augmentation du prix des cigarettes était attendue par les observateurs du secteur, compte tenu de la hausse de la fiscalité du tabac. En effet, la loi de finances 2022 avait prévu une réforme de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les tabacs, fixant un schéma progressif de taxation pour la période 2022-2026.

En effet, au cours des dernières années, les augmentations successives des prix des cigarettes ont conduit à des écarts importants des niveaux de taxation selon les différents prix de vente de ces produits. La révision des modalités de taxation a pour but d’assurer des recettes additionnelles au Trésor public, mais aussi de réduire l’écart substantiel de prix entre les cigarettes low cost et les marques premium.

Selon le schéma de taxation établi par la loi de finances 2022, la quotité spécifique de la TIC devrait passer de 100 dirhams en 2022 à 550 dirhams en 2026. Le minimum de perception sur un total de 1.000 cigarettes devrait quant à lui grimper de 710,2 dirhams en 2022 à 953 dirhams en 2026.