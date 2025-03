Info360. Tabac: nouvelle augmentation des prix attendue dès le 1er avril

Réunie cette semaine, la Commission d’homologation du prix des produits de tabac manufacturé a clôturé ses travaux, après avoir examiné les demandes formulées par les trois opérateurs actifs sur le marché marocain, à savoir la Société marocaine des tabacs (SMT), Philip Morris International (PMI) et Japan Tobacco International (JTI).

Le360 apprend que ladite commission s’apprête à soumettre sa recommandation au ministère des Finances, plaidant en faveur d’une nouvelle augmentation des prix.

Selon nos informations, hormis les marques premium, les paquets de cigarettes verront leur prix augmenter de 1 à 2 dirhams. Toutes les marques produites au Maroc sont concernées. La hausse va toucher également les tarifs du muassel. Les nouveaux prix seront publiés au Bulletin officiel du 1er avril.

«Pour la première fois, la commission a procédé à une vérification de la structure des prix, pour mesurer la rentabilité des opérateurs et éviter le dumping», souligne notre interlocuteur.

Notos que l’homologation des prix des tabacs manufacturés s’effectue une fois dans l’année le 1er avril, sauf en cas de changement de fiscalité. Dans ce cas, une session exceptionnelle d’homologation est prévue le 1er janvier.

L’augmentation du prix du paquet de cigarettes était attendue par les observateurs du secteur, compte tenue de la hausse de la fiscalité du tabac. Rappelons que la loi de finances 2022 avait prévu une réforme de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur le tabac, en fixant un schéma progressif de taxation pour la période 2022-2026.

En effet, les augmentations successives du prix des cigarettes au cours des dernières années ont conduit à des écarts importants des niveaux de taxation selon les différents prix de vente au public de ces produits.

La révision des modalités de taxation des cigarettes a pour but de préserver les intérêts du Trésor (en lui assurant des recettes additionnelles) et de réduire l’écart substantiel de prix entre les cigarettes low-cost et les marques premium.

Selon le schéma de taxation établi par la loi de finances 2022, la quotité spécifique de la TIC devrait passer de 100 dirhams en 2022 à 550 dirhams en 2026. Le minimum de perception devrait quant à lui grimper de 710,2 dirhams en 2022 à 953 dirhams en 2026 (pour un total de 1.000 cigarettes).