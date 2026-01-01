Nouvelle hausse du prix des cigarettes: ce qui change au 1er janvier 2026

Comme nous l’avions rapporté dans un précédent article, les cigarettes coûteront globalement plus cher au Maroc en 2026. La hausse concerne principalement les marques «Value» (low cost), dont certains paquets enregistrent des augmentations allant de 50 centimes à 3 dirhams. À l’inverse, les marques premium ont, pour la plupart, été relativement épargnées.

Ces ajustements tarifaires s’inscrivent dans le cadre de la réforme de la Taxe intérieure de consommation (TIC) appliquée aux cigarettes. L’objectif affiché est de réduire l’écart de prix entre les cigarettes d’entrée de gamme et les marques premium, afin de «dépolariser» le marché.

Dans le détail, sur le segment des marques populaires, la mythique Casa voit son prix passer de 29 à 31 dirhams. Le paquet de Majestic est désormais vendu à 35 dirhams, contre seulement 22 dirhams une année auparavant, soit l’une des hausses les plus marquées du marché.

Les Chesterfield 1, Rich, Blue et Intense augmentent de 2 dirhams, passant de 27 à 29 dirhams. La hausse concerne également les formats plus volumineux. Le paquet de 25 cigarettes passe de 34 à 36 dirhams, celui de 40 cigarettes de 54 à 58 dirhams, tandis que le format de 100 cigarettes grimpe de 135 à 145 dirhams.

La marque Rif est désormais vendue à 33 dirhams, contre 22 dirhams auparavant. Les Camel Silver, Filters et Lights enregistrent quant à elles une hausse d’un dirham, à 36 dirhams.

Une augmentation d’un dirham est également observée pour Davidoff Classic à 42 dirhams, Gauloises Blondes à 30 dirhams, Gauloises Rich Gold à 31 dirhams et L&M FF à 30 dirhams.

La hausse atteint trois dirhams pour les Fortuna Mix, Red et Blue, désormais à 29 dirhams contre 26 dirhams auparavant, ainsi que pour les Gauloises Sweet et Blend, qui passent de 29 à 32 dirhams.

Du côté des marques premium, les ajustements restent limités. Les différentes variantes de Marlboro voient leurs prix augmenter de 50 centimes, notamment les Marlboro Red Beyond et Beyond Blue à 41,50 dirhams ainsi que les Marlboro Red KS et Gold KS à 39,50 dirhams.

La marque Marquise n’échappe toutefois pas à la tendance. Le paquet standard passe de 27 à 29 dirhams. La hausse atteint trois dirhams pour Marquise Box FF et Marquise Light, désormais à 29 dirhams au lieu de 26, tandis que Marquise Classic augmente de deux dirhams, à 30 dirhams.

Enfin, le paquet de Marvel enregistre l’une des plus fortes hausses, avec une augmentation de trois dirhams d’un seul coup, passant de 28 à 31 dirhams.