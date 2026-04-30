Banques: ce que l’acquisition de la BMCI par Holmarcom va changer

C’est une page qui se tourne pour le secteur bancaire marocain. Mercredi, Holmarcom et BNP Paribas ont officialisé la signature d’un accord portant sur la cession de 67% du capital de la BMCI au groupe marocain. Une transaction dont la finalisation est prévue pour le dernier trimestre de cette année, sous réserve des approbations réglementaires de la Bank al-Maghrib et du Conseil de la concurrence, indique le magazine Jeune Afrique.

Cette acquisition s’inscrit dans une dynamique de consolidation du marché. Holmarcom, déjà actionnaire majoritaire de Crédit du Maroc depuis son rachat au français Crédit Agricole en 2022, devient ainsi le quatrième acteur bancaire du royaume, avec un produit net bancaire combiné estimé à 7,1 milliards de dirhams. Une performance qui le place derrière les trois géants historiques: Attijariwafa bank, la Banque centrale populaire et Bank of Africa BMCE.

L’opération sonne également le glas de la présence des banques françaises au Maroc, souligne Jeune Afrique. Après le départ de Société générale, qui a cédé ses activités à Saham Bank en décembre 2024, la BMCI était la dernière filiale d’un établissement tricolore dans le pays. Un retrait qui intervient à quelques jours seulement de l’ouverture du sommet Africa Forward à Nairobi, où la France espère relancer son influence économique sur le continent.

Pour Holmarcom, ce rachat représente une étape clé dans sa stratégie de diversification. Le groupe, présent dans l’agroalimentaire, l’immobilier et la logistique, voit sa branche financière prendre encore plus d’ampleur. Déjà portée par Crédit du Maroc et la compagnie d’assurances Atlanta Sanad, cette dernière représentait 47% du chiffre d’affaires du groupe en 2022, soit 12,1 milliards de dirhams. «Cette acquisition marque une étape structurante dans notre trajectoire de développement, portée par l’ambition de bâtir un groupe financier intégré autour de la banque, de l’assurance et des services financiers spécialisés», a déclaré Mohamed Hassan Bensalah, cité par Jeune Afrique. «Nous l’abordons avec une conviction profonde: rien de durable ne se construit sans la confiance des clients ni l’engagement des femmes et des hommes qui donnent vie à nos organisations», a-t-il aussi affirmé.

De son côté, BNP Paribas ne quitte pas totalement le Maroc. Le groupe conservera ses activités de banque de financement et d’investissement (CIB) ainsi que sa filiale de location longue durée, Arval Maroc. «Nous sommes heureux de conclure cet accord avec le groupe Holmarcom, que nous connaissons depuis plus de trente ans en tant qu’actionnaire et partenaire de la BMCI», a souligné Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas. «Cet accord permet l’ouverture d’une nouvelle phase de développement pour l’activité de la banque, ses clients et ses collaborateurs. Il consolide les relations établies et les coopérations construites au fil du temps», a-t-on encore pu lire.

Cette opération confirme le Maroc comme une place financière majeure en Afrique, aux côtés de l’Afrique du Sud, du Nigeria et du Kenya. Il restera à savoir quelle stratégie Holmarcom va adopter: fusionner ses deux entités bancaires ou les maintenir distinctes en les spécialisant sur des segments complémentaires? Une décision qui devra obtenir l’aval des régulateurs.