Holmarcom officialise le rachat de la BMCI et cible un rapprochement avec Crédit du Maroc

Dans le cadre de cet accord, HFC fera l’acquisition de l’intégralité de la participation de 67% détenue par BNP Paribas dans la BMCI. La réalisation effective de cette transaction, attendue pour le 4e trimestre 2026, est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises au Maroc, notamment auprès de Bank Al-Maghrib et du Conseil de la concurrence.

Cette opération s’accompagnera de la mise en place d’un partenariat commercial de long terme entre les deux groupes, permettant aux clients de la BMCI, ainsi qu’à ceux de BNP Paribas opérant au Maroc, de continuer à bénéficier de services complémentaires à forte valeur ajoutée.

BNP Paribas réaffirme son engagement dans le Royaume du Maroc, où il prévoit de poursuivre le développement des activités de BNP Paribas CIB et des activités de location longue durée avec Arval Maroc. L’accord de partenariat commercial avec HFC assurera, pour sa part, la continuité des services auprès des entreprises clientes du groupe BNP Paribas et de celles de la BMCI, souligne le communiqué.

Par ailleurs, il est convenu qu’après la réalisation de la transaction, BNP Paribas accompagnera l’intégration de la BMCI au sein du groupe Holmarcom durant la phase de transition.

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Partenaire historique et actionnaire de la BMCI depuis plus de 30 ans, le groupe Holmarcom entend, à travers cette opération, accélérer sa stratégie de développement sur le marché bancaire. Cette ambition se matérialiserait par un rapprochement entre Crédit du Maroc et la BMCI, en vue de faire émerger un acteur bancaire de plus grande envergure, doté d’expertises et de capacités renforcées. Celui-ci pourrait ainsi créer davantage de valeur pour ses clients, offrir plus d’opportunités à ses collaborateurs et renforcer sa contribution à l’économie nationale.

Les collaborateurs seront pleinement associés à cette dynamique, dans une démarche de construction collective et dans une logique de continuité. Une attention particulière sera également portée à la préservation des intérêts des clients, avec un engagement constant en faveur du maintien des services et de la qualité de l’accompagnement, poursuit la même source.

«Cette acquisition marque une étape structurante dans notre trajectoire de développement, portée par l’ambition de bâtir un groupe financier intégré autour de la banque, de l’assurance et des services financiers spécialisés. Nous l’abordons avec une conviction profonde: rien de durable ne se construit sans la confiance des clients ni l’engagement des femmes et des hommes qui donnent vie à nos organisations. Ce sont eux qui donnent du sens à notre action et qui nous permettront d’inscrire ce projet dans une perspective de long terme, au service du développement économique du Royaume», a déclaré Mohamed Hassan Bensalah, PDG du groupe Holmarcom.

«Nous sommes heureux de conclure cet accord avec le groupe Holmarcom, que nous connaissons depuis plus de 30 ans en tant qu’actionnaire et partenaire de la BMCI. Cet accord permet l’ouverture d’une nouvelle phase de développement pour l’activité de la banque, ses clients et ses collaborateurs, que nous remercions pour leur engagement. Il consolide les relations établies et les coopérations construites au fil du temps. BNP Paribas entend préserver son ancrage historique au Maroc et s’appuiera sur un partenariat avec Holmarcom Finance Company pour continuer à servir les besoins domestiques de ses clients à travers la BMCI», a souligné de son côté Thierry Laborde, directeur général délégué du groupe BNP Paribas.