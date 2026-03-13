Holmarcom Finance Company: l’offensive structurée d’un bâtisseur

À l’heure où les marchés connaissent de profondes recompositions, la construction de champions nationaux s’impose au cœur des stratégies économiques locales et régionales. Cette dynamique ne repose pas sur de simples coups opportunistes, mais sur une capacité éprouvée à structurer, à intégrer et à transformer durablement. Dans cette économie de la constance, les champions ne se décrètent pas: ils se construisent. Et le Maroc n’échappe pas à cette logique.

Depuis les années 90, le Royaume a vu émerger une génération de leaders dans des secteurs clés: industrie lourde, énergie, logistique de pointe, télécommunications et finance. HFC s’inscrit précisément dans cette démarche et incarne ce modèle de croissance reposant sur un développement structuré et pérenne.

L’ADN d’un bâtisseur

Holmarcom Finance Company s’inscrit dans l’héritage entrepreneurial du groupe Holmarcom, bâti au fil de près de six décennies. Le groupe s’est progressivement imposé comme l’un des principaux conglomérats privés du Maroc, porté par une conviction constante: construire dans la durée des actifs solides et pérennes. Il a toujours privilégié une approche de long terme, axée sur la création de valeur durable plutôt que sur la recherche d’opportunités conjoncturelles. Une culture de la construction structurée, déployée et rythmée par HFC, qui contribue à renforcer sa position dans le paysage financier national.

Une gouvernance taillée pour le secteur financier

Holmarcom Finance Company dispose d’une gouvernance alignée sur les standards internationaux et d’une technostructure aguerrie, reposant sur une équipe d’experts, conduite par Lamiae Kendili, dont l’expérience s’est forgée dans le conseil en stratégie à Paris où elle a accompagné des institutions financières internationales dans l’exécution de grands projets. De retour au Maroc, elle intègre un groupe d’assurance panafricain, renforçant sa connaissance des marchés africains et des dynamiques de croissance régionale, avant de rejoindre Holmarcom en 2015.

Un partenaire de stature mondiale

Holmarcom, actionnaire principal de Holmarcom Finance Company, compte à ses côtés dans le tour de table, IFC (Groupe Banque mondiale). L’institution a investi 1,35 milliard de dirhams dans le capital de HFC. Une prise de participation qui traduit la confiance accordée à la gouvernance et à la trajectoire stratégique de HFC, au Maroc comme dans ses ambitions africaines.

Une exécution maîtrisée

La fusion d’Atlanta et Sanad en 2020 illustre la capacité de HFC à conduire des intégrations complexes dans un environnement fortement régulé. La transformation engagée au sein de Crédit du Maroc en offre une autre illustration, marquée par un renforcement rapide des fondamentaux et un retour de la dynamique commerciale. Par ailleurs, le Groupe a également démontré son savoir-faire dans la conduite d’opérations de développement en greenfield, à l’image du déploiement réussi d’Atlanta Côte d’Ivoire.

Rachat de la BMCI: vers la consolidation d’un groupe financier intégré

Holmarcom Finance Company franchit un cap stratégique en décembre 2022 avec l’acquisition de Crédit du Maroc auprès du groupe Crédit Agricole. Trois ans après, HFC annonce être entré en discussions exclusives avec BNP Paribas en vue du rachat de sa participation de 67% dans le capital de la BMCI.

Ces deux opérations, qui s’inscrivent dans une trajectoire engagée depuis plusieurs années, marquent une étape déterminante dans la construction d’un pôle financier intégré. Dans ce contexte, le projet BMCI prend tout son sens: en rapprochant les réseaux de distribution de Crédit du Maroc et, potentiellement, ceux de la BMCI avec la puissance assurantielle d’AtlantaSanad, HFC pourrait ainsi s’imposer parmi les groupes bancassurance majeurs du Royaume.

Au-delà des opérations capitalistiques, Holmarcom Finance Company semble ainsi poser, pièce après pièce, les fondations d’une architecture financière cohérente. Gouvernance structurée, capacité d’intégration et discipline d’exécution constituent les piliers d’une stratégie menée avec méthode.

Dans un paysage financier marocain en pleine recomposition, cette trajectoire pourrait bien conduire à l’émergence d’un nouvel acteur structurant, dans un secteur où les positions durables se construisent moins dans l’élan d’un moment que dans la constance d’une vision.