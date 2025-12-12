Rachat de BMCI: Holmarcom confirme l’engagement de négociations avec BNP Paribas

Le siège de la BMCI, à Casablanca.

Des informations ont été relayées sur le marché au sujet de pourparlers relatifs à une acquisition par Holmarcom de la participation de BNP Paribas dans le capital de la BMCI, dans laquelle le groupe est actionnaire depuis 30 ans, indique-t-on dans un communiqué.

Le groupe Holmarcom confirme être entré en discussions avec BNP Paribas en vue d’une éventuelle acquisition de sa participation de 67% dans le capital de la BMCI.

Lire aussi : Crédit du Maroc: les ambitions du groupe Holmarcom

Holmarcom affirme que ces discussions sont à un stade préliminaire. «Nous communiquerons en temps voulu si ce projet venait à se concrétiser, conformément à la réglementation en vigueur», précise-t-on.

BNP Paribas a également confirmé dans un communiqué cette «éventuelle cession» et a dit avoir «informé la BMCI de sa volonté de poursuivre les activités de banque d’investissement de son bureau régional au Maroc».

Ces dernières années, le pôle finance du groupe a engagé une dynamique de croissance structurée, fondée sur une vision de développement durable et pérenne. Cette orientation vise à accompagner l’évolution continue du secteur financier marocain, rappelle Holmarcom.