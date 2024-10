Banques: le groupe Holmarcom met en vente 11% du capital de Crédit du Maroc

Suite au retrait du groupe français Crédit Agricole, le groupe Holmarcom est aujourd’hui l’actionnaire majoritaire de Crédit du Maroc (CDM). Il détient 65,9% du capital et des droits de vote de la banque via la société Holmarcom Finance Company (HFC), et 12,8% via la compagnie d’assurance AtlantaSanad.

Le conseil d’administration de HFC, réuni en date du 17 octobre, a décidé de céder au profit du public et des salariés du groupe CDM 1.229.577 actions de la banque, au prix par action de 850 dirhams, représentant 11,30% du capital, pour un montant global de 1,03 milliard de dirhams, souligne la note information accompagnant l’opération. Les souscriptions seront ouvertes au cours de la période allant du 28 octobre au 1er novembre prochain.

Le siège de Crédit du Maroc à Casablanca. (Fabrice Coiffard/CDM)

À travers cette opération, le groupe contrôlé par la famille Bensalah cherche à accroître le flottant en bourse de CDM, pour s’inscrire dans les meilleurs standards des banques cotées à la Bourse de Casablanca. Il s’agit aussi de libérer des capacités additionnelles pour poursuivre le plan de développement de HFC et soutenir le développement de ses filiales. L’opération vise également à associer l’ensemble des collaborateurs du CDM et de ses filiales au développement et à la performance économique de la banque, ajoute la même source.

Pour mener à bien cette opération, le groupe Holmarcom a été conseillé par l’avocat Hicham Naciri, CFG Finance et Attijari Finances Corp.