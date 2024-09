Crédit du Maroc renforce sa gouvernance pour accompagner ses nouvelles ambitions stratégiques

Lors de sa séance du 18 septembre, le conseil de Surveillance a décidé, à l’unanimité et sur proposition du comité de nomination et de rémunération, de nommer Ali Chorfi, membre du directoire en charge du Corporate & Investment Banking, sous réserve de l’approbation de Bank Al-Maghrib.

Diplômé de l’école de commerce Solvay de Bruxelles, M. Chorfi a eu une riche expérience, au niveau national et international, dans les domaines de la banque et de l’audit, avant de rejoindre Crédit du Maroc en 2012 pour prendre la responsabilité de la irdection des Grandes Entreprises.

Il a assumé, depuis, de nouvelles missions au sein de la banque et a été nommé en 2020 directeur général adjoint, membre du comité de direction générale, en charge du Corporate et Investment Banking.

Les membres du conseil de Surveillance ont félicité M. Chorfi pour sa nomination et lui ont souhaité beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités.

Évolution de l’organisation au service du nouveau plan stratégique

Après avoir rejoint le giron du Groupe Holmarcom, Crédit du Maroc a achevé avec succès son processus d’autonomisation et entamé le déploiement de son nouveau plan stratégique. Ce dernier a permis d’accomplir des réalisations significatives pour le développement de la banque qui a enregistré une nette progression de ses résultats.

Afin d’accompagner cette dynamique, l’organisation de la banque évolue pour contribuer à accélérer la mise en œuvre opérationnelle des différents chantiers du nouveau plan. Son élaboration a été guidée par les principes suivants:

renforcement des synergies entre les différentes lignes métiers et les marchés,

amélioration de l’efficacité opérationnelle sur l’ensemble des activités,

garantie d’une meilleure expérience client.

La nouvelle organisation de Crédit du Maroc sera, désormais, portée par différents pôles, dont deux nouveaux:

Le pôle «Retail Banking & Marketing», issu du rapprochement des activités marketing et retail pour garantir une mise en œuvre plus efficiente des feuilles de route.

Le pôle «Lignes Métiers Spécialisés» qui permettra de structurer l’organisation commerciale autour des marchés (Part, PRO, TPE, PME et GE) et des lignes métiers spécialisés.

Les différents pôles seront placés sous la responsabilité des membres du directoire de Crédit du Maroc, composé de Ali Benkirane, président du directoire, Younes Lahlou, membre du directoire en charge du fonctionnement, Saïd Jabrani, membre du directoire en charge de la banque commerciale et Ali Chorfi, membre du directoire en charge du Corporate et Investment Banking.

Les membres du conseil de surveillance remercient l’ensemble des équipes pour leur engagement et leur mobilisation et leur souhaitent beaucoup de succès dans l’exercice de leurs missions, pour faire de Crédit du Maroc un opérateur financier moderne, innovant et engagé au service des citoyens et des entreprises nationales, pour un développement durable et responsable.