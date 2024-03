Crédit du Maroc: des performances commerciales et financières en nette hausse en 2023

Lors de cette séance, le conseil de surveillance a coopté, sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, Nadine Koniski-Ziadé en qualité de membre indépendant, en remplacement d’un membre indépendant démissionnaire, sous réserve de l’approbation de Bank Al-Maghrib. Diplômée en finance à l’ESSEC et formée dans l’Institut français des administrateurs, Koniski-Ziadé a occupé des fonctions clés dans de grandes banques d’affaires européennes et des cabinets de conseil internationaux en Private Equity.

Le conseil a ensuite examiné l’activité et les comptes arrêtés au 31 décembre 2023. Il en ressort que Crédit du Maroc a affiché une nette hausse de ses performances commerciales et financières en 2023. La banque a ainsi accordé des crédits dépassant 51 milliards de dirhams à fin décembre 2023, en croissance de 5,3% par rapport à 2022, ce qui traduit une «une forte dynamique d’accompagnement et de soutien des ménages et des entreprises dans la réalisation de leurs projets», indique un communiqué publié à l’issue de la réunion du Conseil de surveillance.

Les crédits aux entreprises en hausse de 8,2%

Ainsi, les crédits aux entreprises se sont accrus de 8,2% particulièrement grâce aux bonnes performances des crédits d’équipement et des crédits à la promotion immobilière qui ont bondi respectivement de 25,2% et 21,3%.

Pour les crédits aux particuliers, ils ont augmenté de 3,2 %, atteignant 20,243 milliards de dirhams, avec notamment la hausse des encours du crédit à l’habitat de 3,7 %.

La banque a également renforcé la collecte des ressources bilan qui poursuivent leur progression. Elles ont affiché une augmentation de 6,5% à fin 2023 par rapport à l’exercice précédent, s’établissant ainsi à 51,755 milliards de dirhams. Et ce, sous l’effet de la bonne tenue des ressources à vue qui ont progressé de 5,8 % à 36,093 milliards de dirhams et de la hausse des dépôts à terme et des ressources d’épargne qui se sont appréciés respectivement de 33,5% et 1,5%.

Le PNB en progression de près de 14%

Crédit du Maroc a réalisé un produit net bancaire (PNB) en évolution à deux chiffres (13,9%), s’élevant à 2,926 milliards de dirhams au terme de l’année dernière «grâce aux bonnes performances de l’ensemble des lignes métiers de la Banque», note le communiqué.

Les résultats consolidés de la banque font, ainsi, état d’une amélioration de 11,5 % de la marge nette d’intérêt se chiffrant à 2,225 milliards de dirhams, «tirée par des effets de taux et des volumes positifs résultant du renforcement de la dynamique commerciale», est-il expliqué.

Il en ressort également une croissance de la marge sur commissions de 8,2%, qui s’est établie à 436,4 millions de dirhams, «portée par la bonne tenue des activités des filières spécialisées, notamment la monétique, le commerce international, le cash management et le digital».

Idem pour le résultat des opérations de marché qui s’est accéléré de 34,7%, atteignant 355,4 millions de dirhams, «profitant de la performance des activités de change et obligataire».

De leur côté, les filiales de Crédit du Maroc ont enregistré un PNB global de l’ordre de 184,1 millions de dirhams, en hausse de 9,7% sur un an.

357,3 millions de dirhams d’investissements en 2023

Le résultat brut d’exploitation a été également bien orienté en 2023, affichant une progression de 24,3% à 1,328 milliards de dirhams, «bénéficiant essentiellement de la bonne performance du PNB consolidé».

Au terme de l’année dernière, les charges générales d’exploitation consolidées ont atteint 1,598 milliards de dirhams, en croissance de 6,6 %. Cependant, le coefficient d’exploitation s’est établi à 54,6 % en amélioration de 377 points de base par rapport à 2022, relève le communiqué. Hors éléments non récurrents, le coefficient d’exploitation serait de 51 % et les charges générales d’exploitation en économie de -0,4 %, poursuit-elle.

Coté investissements, Crédit du Maroc a engagé, à fin décembre 2023, un montant total de 357,3 millions de dirhams «portant principalement sur les investissements informatiques et l’ouverture des nouvelles agences, ce qui témoigne de sa stratégie entreprenante de développement», souligne le management de la banque.

Poursuite de la maîtrise du coût du risque

Le coût du risque consolidé s’est situé à 445,3 millions de dirhams en 2023. Le taux de couverture des créances en souffrance s’est établi à 86,1 % en hausse de 126 points de base par rapport à 2022. «La hausse annuelle du coût du risque de 135 millions de dirhams traduit la poursuite d’une politique prudente en matière de provisionnement», souligne la banque. Pour le taux des créances douteuses et litigieuses, il s’est établi à 7,9 %, affichant une amélioration de 7 points de base.

Au cours de l’année dernière, Crédit du Maroc a réalisé un résultat net part du groupe en forte croissance de 24,4 %, s’élevant à 503,1 millions de dirhams. Cela «reflète essentiellement la bonne performance du PNB et la maîtrise des charges générales d’exploitation».

La banque a également renforcé ses fonds propres consolidés qui s’élèvent à 7,009 milliards de dirhams, en hausse de 5,4 % par rapport à 2022, «grâce aux leviers mis en place par la Banque pour les renforcer et soutenir davantage son développement commercial», est-il souligné. À cet effet, Crédit du Maroc a clôturé «avec un franc succès» le placement relatif à l’emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un montant global de 500 millions de dirhams.

Le ratio de liquidité LCR affiche également un niveau satisfaisant de 149,1 % «témoignant d’une gestion saine de la Banque qui repose, essentiellement, sur la collecte bilancielle et alternativement sur les émissions de dette sur le marché», souligne-t-elle.

Vu ces résultats, le directoire proposera à l’Assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende unitaire de 34,20 dirhams par action.

Forte mobilisation en faveur des clients et poursuite du soutien de l’économie nationale

Le top management de Crédit du Maroc a noté que l’année 2023 a été marquée par une nouvelle dynamique de croissance accompagnée par une consolidation des efforts de la Banque en faveur du développement durable et un renforcement de sa proximité avec ses clients.

«La satisfaction client ayant toujours été une priorité absolue pour Crédit du Maroc, son engagement soutenu dans ce sens a abouti à la consécration de la Banque par le prix «Élu Service client de l’année» dans la catégorie Banque conventionnelle pour les particuliers», a-t-il souligné.

La Banque a, par ailleurs, scellé plusieurs nouveaux partenariats, notamment avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Les deux institutions entendent, à travers cette coopération, conjuguer leurs efforts pour mettre en place des actions communes pour promouvoir les atouts et les opportunités d’investissement au Maroc. Dans ce cadre, Crédit du Maroc a organisé un cycle de rencontres régionales afin de mettre en avant les diverses possibilités de financement qui s’offrent aux opérateurs économiques, dans l’objectif d’encourager l’investissement privé.

Crédit du Maroc a aussi signé un prêt d’un milliard de dirhams avec la Société financière internationale (IFC). Cette ligne, qui est destinée à promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises, de l’entrepreneuriat féminin et des projets verts, s’inscrit dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) tels que répertoriés dans l’agenda 2030 de l’ONU.

Et ce n’est pas tout. L’année 2023 a été également marquée par l’inauguration du nouveau siège «Les Arènes». «Vitrine de la transformation et du renouveau de la Banque, ce nouveau siège assure un accueil dans un espace alliant modernité, efficacité et innovation», note la banque.