Crédit du Maroc: hausse de 14,1% du produit net bancaire à fin septembre 2023

Crédit du Maroc consolide son positionnement de partenaire économique à travers son soutien et son accompagnement des ménages et des entreprises dans le financement de leurs projets. Ce soutien se traduit par un accroissement des emplois clientèle de 8,4% sur une année glissante à 51,2 milliards de dirhams.

«Les crédits aux particuliers évoluent de 2,3% à 20,1 milliards de dirhams, portés par les encours du crédit à l’habitat qui progressent de 3,3%. S’agissant des crédits aux entreprises, leur évolution est soutenue, notamment par les bonnes performances des crédits d’équipement et des crédits de trésorerie qui s’apprécient respectivement de +15,9% et +7,7%», indique la banque.

Quant au produit net bancaire consolidé, il s’élève à 2,1 milliards de dirhams, en amélioration de 14,1% par rapport à fin septembre 2022, porté par l’ensemble des lignes métiers de la banque. Les filiales de Crédit du Maroc génèrent, elles, un PNB global de l’ordre de 140 millions de dirhams, en évolution de 8,8% par rapport à fin septembre 2022.

Hausse de plus de 23% du résultat brut d’exploitation

Le résultat brut d’exploitation s’établit à 1,07 milliard de dirhams, en progression de 23,1%, tenant compte de la hausse du PNB consolidé et de la maîtrise des charges d’exploitation. Sur le volet investissement, Crédit du Maroc a engagé, à fin septembre 2023, un montant total de 187,4 millions de dirhams destiné essentiellement aux évolutions informatiques.

Lire aussi : Crédit du Maroc: hausse de 11% du produit net bancaire au premier semestre 2023

Le coût du risque s’affiche, à fin septembre 2023, à 295,4 millions de dirhams avec la poursuite de la politique prudente de gestion des risques de la banque. Il est en hausse par rapport à la même période de l’année dernière, qui a bénéficié d’une reprise exceptionnelle liée à une évolution méthodologique. Hors cet effet de base, le coût du risque serait en augmentation de 29,7%.

Le portefeuille des créances en souffrance enregistre une hausse de 6,7% à 3,99 milliards de dirhams. Néanmoins, le taux de créances douteuses et litigieuses baisse de 10 points de base à 7,8% et le taux de couverture des créances en souffrance s’établit à 85,5%.

Le résultat net part du groupe de Crédit du Maroc ressort à 445,9 millions de dirhams en quasi-stagnation par rapport à fin septembre 2022, en raison principalement de l’évolution du coût du risque. Hors effets exceptionnels, le résultat net part du groupe serait en progression de 31,2%.

Les fonds propres consolidés de Crédit du Maroc s’élèvent à 7,2 milliards de dirhams à fin septembre 2023, en hausse de 3,3% par rapport à la même période de 2022, grâce notamment à l’émission d’un emprunt perpétuel visant à accompagner le développement commercial de la banque. Autre reflet de la solidité financière de la banque, le ratio de liquidité LCR s’élève à 139,2% avec un recours maîtrisé aux émissions de dette sur le marché.

Lire aussi : Casablanca: Crédit du Maroc dévoile ses produits d’épargne

Lors de cette réunion, le Conseil de surveillance a pris acte de la démission de Habiba Laklalech, pour des raisons personnelles, de son mandat de membre indépendant du Conseil de surveillance et de présidente du Comité des risques. L’ensemble des membres du Conseil de surveillance a remercié chaleureusement Mme Laklalech pour sa contribution et son engagement aux travaux du Conseil et de ses comités spécialisés.

Nomination de Younes Lahlou, en charge du Fonctionnement

Afin d’accompagner la trajectoire de développement de Crédit du Maroc, le Conseil de surveillance a nommé Younes Lahlou, en qualité de membre du directoire, en charge du Fonctionnement, sous réserve de l’approbation de Bank Al-Maghrib. M. Lahlou aura pour mission de contribuer à l’accélération de la transformation de la banque, en adéquation avec ses nouvelles orientations stratégiques.

Son périmètre couvrira le domaine IT, les Opérations et services clients, le pôle Crédits et recouvrement ainsi que l’Immobilier. Diplômé de l’Ecole Mohammadia d’ingénieurs, de Supélec et des Ponts Paris Tech, M. Lahlou a démarré sa carrière dans de grandes entreprises d’informatique, avant de se lancer en 2004 dans une carrière dans le secteur bancaire marocain, où il a occupé différents postes, principalement dans le domaine de l’innovation, des nouvelles technologies et des systèmes d’information.

Le directoire de Crédit du Maroc est désormais composé de quatre membres: Ali Benkirane, président du directoire, Said Jabrani, en charge de la Banque commerciale, Younes Lahlou, en charge du Fonctionnement, et Luc Beiso, en charge de la supervision des filiales.