Les Arènes: Crédit du Maroc inaugure son nouveau siège à Casablanca

Crédit du Maroc a inauguré, hier jeudi 5 octobre, son nouveau siège au 201, boulevard d’Anfa, en présence du président du Conseil de surveillance de la banque, d’officiels, d’institutionnels, de chefs d’entreprises et de représentants des médias.

Le nouveau siège de Crédit du Maroc, baptisé Les Arènes, en référence à son emplacement emblématique au cœur de Casablanca, sur la place historique portant le même nom, constitue un véritable projet de transformation pour la banque et ses équipes.

Lire aussi : Séisme: Crédit du Maroc met l’ensemble de ses canaux à la disposition des donateurs pour soutenir les sinistrés

Le bâtiment, certifié HQE (Haute qualité environnementale), offre une multitude d’espaces collaboratifs et de convivialité, au service des synergies de l’ensemble des métiers de la banque. Les équipes, initialement réparties sur plusieurs bâtiments, ont été regroupées au niveau des Arènes pour des échanges plus fluides au service des clients.

La mise en œuvre de nouvelles formes de travail, notamment le «Flex Office», a été un enjeu majeur dans la réalisation du projet, afin de favoriser l’innovation et la co-création et promouvoir l’efficacité individuelle et collective, explique le top management du groupe bancaire.

Pour intégrer les Arènes de manière durable dans l’environnement urbain du grand Casablanca, une attention particulière a été accordée à sa conception paysagère, le plaçant comme un site de référence dans son quartier. Le bâtiment allie ainsi qualité de vie et responsabilité, offre une protection thermo-acoustique exceptionnelle, un éclairage naturel et une inertie thermique importante.

Lire aussi : Crédit du Maroc: hausse de 11% du produit net bancaire au premier semestre 2023

La préoccupation écologique a été au cœur de ce projet dès sa conception, avec l’emploi de matériaux et d’installations pérennes. La signature architecturale des Arènes repose sur la création des caissons végétalisés en façade, créant ainsi des jardins visibles depuis le Boulevard d’Anfa et une présence végétale au cœur même du bâtiment.

Pour mémoire, le 22 janvier 2020, le Crédit du Maroc organisait la cérémonie de pose de la première pierre de ce nouveau siège. Trois années plus tard, les équipes de la banque s’y sont installées, découvrant ce joyau architectural offrant confort de travail et bien-être.