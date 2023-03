Crédit du Maroc: une dynamique commerciale solide en 2022 avec de bonnes perspectives

Sous la présidence de Mohamed Hassan Bensalah, le conseil de surveillance de Crédit du Maroc a examiné, le 7 mars 2023, l’activité et les comptes arrêtés par le directoire au 31 décembre 2022. Année qui a été marquée par l’acquisition par le Groupe Holmarcom de la participation majoritaire de Crédit Agricole S.A. dans le capital de la banque.

S’agissant de la dynamique commerciale du groupe, les emplois clientèle ont progressé de 5,2% en une année pour s’établir à 48,497 milliards de dirhams. Les crédits aux particuliers se sont appréciés de 1,8% à 19,62 milliards de dirhams en lien avec la bonne tenue des crédits à l’habitat qui ont évolué de 2,7%. Les crédits à la consommation ont, quant à eux, baissé de 2,1%.

Sur le marché des entreprises, les crédits court terme et les crédits à l’équipement ont affiché des croissances respectives de 17% et 19,9%. Pour sa part, le crédit-bail a clôturé l’année 2022 sur une baisse de 3,8%.

«Nous avons de belles ambitions pour l’avenir. Nous souhaitons jouer un rôle important dans l’accompagnement de l’économie marocaine et de nos clients, particuliers et entreprises, notamment pour la relance de l’investissement, avec la mise en place de la Charte de l’investissement et le Fonds Mohammed VI», a déclaré à l’occasion, Ali Benkirane, président du directoire de Crédit du Maroc.

Un RNPG de 403,2 millions de dirhams

À fin 2022, le produit net bancaire (PNB) consolidé de Crédit du Maroc s’élève à 2,56 milliards de dirhams, en progression annuelle de 4,4%, portée par la bonne performance de l’ensemble des lignes métiers, indique le communiqué de la banque.

Lire aussi : Bourse de Casablanca: les résultats de l’OPA portant sur les actions de Crédit du Maroc dévoilés

La marge nette d’intérêt s’élève, quant à elle, à 1,99 milliard de dirhams, en croissance annuelle de 2,1%, bénéficiant ainsi du dynamisme continu de l’activité commerciale. De son côté, la marge sur commissions s’élève à 403,2 millions de dirhams (+2,5%) grâce à la progression du taux d’équipement produit et à la bonne tenue des activités de commerce international et de cash-management.

Le résultat net part du groupe (RNPG) ressort à 404,3 millions de dirhams, en baisse de 35,6% par rapport à l’année 2021, en raison, principalement, des charges non récurrentes constatées en 2022 et de l’effet de base d’une reprise exceptionnelle en 2021. En retraitant ces éléments, le RNPG ressort en baisse de 6,7% à 482,2 milliards de dirhams, précise-t-on.

Lire aussi : Holmarcom et Crédit Agricole S.A. finalisent l’opération d’acquisition de Crédit du Maroc

Au titre de l’année 2022, les fonds propres consolidés de Crédit du Maroc s’élèvent à 6,64 milliards de dirhams. Reflétant la solidité financière de la banque, le ratio de solvabilité global se situe à 14,47%, le ratio Core Tier 1 à 12,06% et le ratio de liquidité LCR à 134,5%. L’endettement de Crédit du Maroc s’établit, quant à lui, à 1,50 milliard de dirhams, en hausse de 1,1 % par rapport à l’exercice 2021.

Au niveau des comptes sociaux, le produit net bancaire se situe à 2,4 milliards de dirhams, en hausse de 3,4 % par rapport à l’année 2021. Le résultat brut d’exploitation recule de 8,9% à 968,7 millions de dirhams. Il intègre des charges générales d’exploitation de 1.508,2 millions de dirhams, en progression de 16,3%.

Enfin, le résultat net s’élève à 420,4 millions de dirhams, en baisse de 38,8% par rapport à 2021. Cette évolution tient compte d’une hausse du coût du risque de 216,3 millions de dirhams ainsi que de la hausse non récurrente des charges générales d’exploitation.