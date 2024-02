Financement de l’entrepreneuriat et des projets verts: IFC accorde un prêt d’un milliard de dirhams à Crédit du Maroc

Cheick-Oumar Sylla, directeur régional d’IFC pour l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique, et Ali Benkirane, président du Directoire de Crédit du Maroc, lors de la signature de l'accord de financement, ce jeudi 1er février 2024 à Casablanca.

Afin de promouvoir la création d’emplois et la transition énergétique au Maroc, la Société financière internationale (IFC) et Crédit du Maroc annoncent la mise en place d’une ligne de financement de 100 millions de dollars (soit près de 1 milliard de dirhams) en faveur de la banque marocaine. Cette ligne, destinée à promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises (PME), de l’entrepreneuriat féminin et des projets verts, s’inscrit dans le cadre mondial des Objectifs de développement durable (ODD) répertoriés dans l’agenda 2030 de l’ONU.

«Ce partenariat entre Crédit du Maroc et IFC contribuera à accompagner le développement économique et social du Royaume en permettant aux PME et aux femmes entrepreneures d’accéder à davantage de financements pour développer leurs activités, tout en soutenant le pays dans son ambition de décarboner son économie d’ici 2050», a indiqué Cheick-Oumar Sylla, directeur régional d’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, dans un communiqué conjoint, publié ce jeudi 1er février.

«Crédit du Maroc, désormais filiale du groupe marocain Holmarcom, est plus que jamais déterminée à jouer un rôle moteur dans la construction d’une économie inclusive et durable. Avec cette 2ème ligne de financement, notre partenariat stratégique avec IFC se renforce et nous permet d’adresser des sujets qui nous tiennent à cœur et qui cadrent avec nos ambitions stratégiques», a déclaré Ali Benkirane, président du directoire de Crédit du Maroc.

Deuxième financement en moins d’un an

Cet accord est en effet le deuxième partenariat, en moins d’un an, conclu entre Crédit du Maroc et IFC. En décembre 2022, les deux institutions avaient signé un accord pour la mise en place d’une ligne de financement de 50 millions de dollars afin de répondre à la demande croissante de financement du commerce dans le pays.