Crédit du Maroc: publication des résultats consolidés au 30 juin 2024

Dans un communiqué, Crédit du Maroc annonce que son Conseil de surveillance s’est réuni le 26 juillet pour examiner l’activité et les comptes arrêtés au 30 juin 2024. Confirmant son engagement d’accompagner les efforts du Royaume en matière de développement des investissements avec des emplois clientèle, la Banque note que ceux-ci ont augmenté de 7,9% sur un an, pour se hisser à 54.911 millions de dirhams (MDH).

Cette progression est notamment soutenue par les crédits aux entreprises. Ces derniers qui ont atteint, à fin juin 2024, 32.727 MDH, affichent une hausse significative de 13,5%, attribuable aux performances du crédit aux promoteurs immobiliers (+40%), du crédit-bail (+33,7%), du crédit à l’équipement (+27,2%) et du crédit court terme (+3,1%).

Pour leur part, les crédits aux ménages ont évolué de 4,1% et se situent à 21.063 MDH, bénéficiant de la bonne tenue tant du crédit à la consommation que du crédit à l’habitat qui se sont appréciés respectivement de 6,7% et de 3,6%.

Bonne dynamique de la collecte bilan

À fin juin 2024, les ressources bilan se sont améliorées, sur les douze derniers mois, de 4,8% à 54.778 MDH. Cette évolution positive a été portée par les ressources à vue et les ressources d’épargne qui ont progressé respectivement de 6,2% et de 2,4% pour s’établir à 38.829 MDH et à 10.192 MDH. Les dépôts à terme se sont élevés, quant à eux, à 4.458 MDH, soit en hausse de 31,8%.

Le produit net bancaire consolidé s’est élevé, au titre du premier semestre 2024, à 1.606 MDH, enregistrant une progression de 12,6% par rapport au premier semestre 2023. Cette performance résulte de la contribution positive de l’ensemble des lignes métiers de la banque. Il s’agit notamment de la marge nette d’intérêt a atteint 1.186 MDH, en hausse de 9,6%, bénéficiant du dynamisme continu de l’activité commerciale et du renforcement du fonds de commerce, et de la marge sur commissions s’est établie à 246 MDH, en évolution de 9,1%, profitant de la croissance des revenus des filières spécialisées en monétique, commerce international, banque transactionnelle et cash management.

Le résultat des opérations de marché a atteint 219 MDH, en hausse de 30,2%. D’autre part, les filiales de Crédit du Maroc ont contribué positivement au PNB global, avec un revenu de l’ordre de 105 MDH, en hausse de 8,3% par rapport au premier semestre 2023.

Le résultat brut d’exploitation s’est renforcé de 17,6%

Porté par l’évolution positive du PNB consolidé, le résultat brut d’exploitation s’est renforcé de 17,6% à 824 MDH au premier semestre 2024. Le coefficient d’exploitation a connu une amélioration de 218 points de base pour se situer à 48,7%.

À noter que Crédit du Maroc a engagé sur le premier semestre 2024 un montant total de 133 MDH d’investissements dont l’essentiel a porté sur le renforcement des performances de la plateforme technologique de la banque. NET REPLI DU COÛT DU RISQUE Le coût du risque consolidé s’est replié de 32,6% à 112 MDH, résultat d’une sinistralité maîtrisée et anticipée.

Dans le cadre de sa politique de gestion prudente et anticipative des risques, Crédit du Maroc affiche un taux de couverture de 85,3% à fin juin 2024, en renforcement de 156 points de base par rapport au premier semestre 2023. Les créances en souffrance ont limité leur croissance à 2,1% pour se situer à 4.080 MDH, avec un taux de créances douteuses et litigieuses qui s’est amélioré de 42 bps à 7,4%.

Hausse de la capacité bénéficiaire +36,8%

Le résultat net part du groupe Crédit du Maroc s’est élevé à 391 MDH, en hausse de 36,8% par rapport au premier semestre 2023, bénéficiant d’une bonne dynamique commerciale et d’une évolution favorable du coût du risque.

Finalisation de l’autonomisation de la banque

Selon les accords conclus en décembre 2022, le plan de transition de la banque s’est déroulé conformément aux engagements pris par le Groupe Holmarcom et Crédit Agricole S.A., ce qui a donné lieu à l’autonomisation complète de Crédit du Maroc, tant au niveau de ses activités qu’au niveau de son fonctionnement opérationnel et du système d’information.

Par ailleurs, la sortie programmée de Crédit Agricole S.A. du tour de table de la banque a été finalisée lors du premier semestre 2024, après la réalisation de ces opérations:

- Le 15 mai 2024 , Crédit du Maroc a procédé à l’acquisition de 33,33% du capital social et des droits de vote de Crédit du Maroc Leasing et Factoring détenus par Crédit Agricole Leasing & Factoring. Crédit du Maroc détient désormais 100% du capital de Crédit du Maroc Leasing et Factoring;

- Le 7 juin 2024, le groupe Holmarcom, via Holmarcom Finance Company, a procédé à l’acquisition de la seconde tranche de la participation détenue par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc, portant sur 15% du capital et des droits de vote de la banque. À la suite de cette opération, le groupe Holmarcom détient 78,7% du capital de Crédit du Maroc.

Poursuite du déploiement de la vision stratégique du groupe Holmarcom

Crédit du Maroc s’est fixé des objectifs de croissance ambitieux dans le cadre de son plan quinquennal, en ligne avec la stratégie mise en place par le Groupe Holmarcom pour un développement durable et responsable. Porté par le nouveau positionnement autour de la famille, le plan vise l’accélération de la dynamique commerciale supportée essentiellement par la refonte de l’offre et des parcours clients, l’accélération de la transformation digitale et l’amélioration continue du service client. Pour accompagner cette nouvelle dynamique, la banque mène un renforcement continu de son modèle opérationnel ainsi que de son système de gouvernance et de pilotage des risques et de la conformité et s’appuie sur une équipe dynamique et mobilisée autour de la vision, des ambitions et des valeurs du Groupe Holmarcom.