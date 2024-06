Crédit du Maroc organise une rencontre sur les nouveaux mécanismes d’accélération de l’investissement

L’adoption du projet de loi sur la Charte de l’investissement et la mise en place du document de référence «Pacte national pour l’investissement» en 2022, ainsi que le lancement par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, en partenariat avec Tamwilcom et le GPBM, de la ligne de co-financement Cap-Access en 2024 traduisent les engagements forts des différentes parties prenantes (gouvernement, opérateurs financiers et secteur privé) dans la promotion et le développement de l’investissement au Maroc, au service de l’ambition de développement du pays. Une ambition portée par les orientations du roi Mohammed VI, que le Souverain a notamment rappelées dans son discours à l’occasion du 24ème anniversaire de son accession au Trône.

Lors de cet événement, Mohamed Hassan Bensalah, président du Conseil de surveillance de Crédit du Maroc a tenu, dans son mot d’ouverture, à souligner l’importance de l’investissement privé dans la relance économique du Royaume. «Nous sommes conscients qu’une croissance nationale inclusive et durable passe par l’apport de l’ensemble des acteurs économiques et la participation de l’ensemble des régions du Royaume. L’investissement des entreprises profite non seulement aux entreprises elles-mêmes, mais a une portée plus large, en contribuant à créer de la valeur pour la région et rendre son économie plus résiliente», a-t-il déclaré.

Cet événement, marqué par la présence de Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, et Mohamed Benchaâboun, directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, a été une véritable opportunité pour informer les dirigeants d’entreprise présents de la diversité des dispositifs pour les accompagner dans leurs projets de développement et des mécanismes complémentaires au service des opérateurs économiques leur permettant d’accéder plus facilement au financement.

Un panel sur les mécanismes d’accélération de l’investissement

Cette rencontre a été marquée par ailleurs par un panel composé d’intervenants de premier plan et un échange-débat riche qui a permis de mettre en exergue l’enjeu commun de facilitation de l’accès à l’investissement, avec la participation de Salma Bellamine, directeur exécutif du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, de Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, de Hicham Zanati Serghini, directeur général de Tamwilcom, et de Ali Chorfi, directeur général adjoint Corporate & Investment Banking de Crédit du Maroc. L’ensemble des intervenants ont souligné à l’unanimité la complémentarité des mécanismes dédiés à l’investissement mettant l’entreprise au centre de leurs préoccupations.

L’entreprise est placée ainsi au centre d’un écosystème global et bénéficie de l’expertise, de l’accompagnement et du conseil de l’ensemble des acteurs: l’AMDIE portant la responsabilité de la promotion de l’offre Maroc et le développement des investissements nationaux et étrangers au Maroc, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, catalyseur de l’investissement au service de la relance économique du Royaume, Tamwilcom, facilitateur de l’accès au financement bancaire à travers un dispositif complet de garanties et de lignes de co-financements, et Crédit du Maroc, banque-conseil au cœur de l’écosystème afin de faire bénéficier l’entreprise du meilleur accompagnement financier de son projet.