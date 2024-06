Crédit du Maroc: les ambitions du groupe Holmarcom

Le groupe Holmarcom, via Holmarcom Finance Company, a procédé à l’acquisition de la seconde tranche de la participation détenue par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc, portant sur 15% du capital et des droits de vote de la Banque. La transaction portant sur cette seconde tranche intervient, comme convenu, 18 mois après la réalisation de la cession de la première tranche de 63,7% du capital de Crédit du Maroc.

Pour rappel, le groupe Holmarcom, à travers sa holding Holmarcom Finance Company et sa filiale Atlanta Sanad Assurance, a acquis une première tranche de 63,7% du capital de Crédit du Maroc en décembre 2022 et à l’issue de la levée de l’ensemble des conditions suspensives réglementaires requises, rapporte l’hebdomadaire La Vie Éco.

Ainsi, le groupe Holmarcom détient désormais 78,7% du capital de la Banque (65,9% par Holmarcom Finance Company et 12,8 % par Atlanta Sanad). D’après le groupe, le plan de transition s’est déroulé conformément aux engagements pris par les deux parties, ce qui a donné lieu à l’autonomisation complète de Crédit du Maroc, tant au niveau de ses activités qu’au niveau de son fonctionnement opérationnel et du système d’information.

«Dès la prise de contrôle de la banque, nous avons démarré le déploiement de notre vision stratégique qui a pour ambition de faire de Crédit du Maroc un opérateur financier moderne, innovant et engagé au service des citoyens et des entreprises nationales, pour un développement durable et responsable», a déclaré Mohamed Hassan Bensalah, Président-directeur général du groupe Holmarcom.

Le groupe s’est fixé des objectifs de croissance ambitieux pour Crédit du Maroc. A ce titre, il a opéré un repositionnement stratégique et doté la Banque d’un plan de développement qui se structure principalement autour d’une nouvelle politique marketing et commerciale portée, notamment par un programme de transformation digitale et de refonte des offres et parcours proposés à la clientèle.

D’après le groupe, la progression des performances commerciales et des indicateurs financiers de la Banque, lors de ces derniers mois, témoigne de la pertinence des choix stratégiques adoptés et de l’adhésion des collaborateurs à la nouvelle dynamique instaurée et aux changements insufflés.