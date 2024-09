Crédit du Maroc renouvelle la certification ISO37001 version 2016 de son système de management anti-corruption

Crédit du Maroc a obtenu le renouvellement de la certification ISO37001 version 2016 de son système de management anti-corruption (SMAC). La cérémonie de remise de cette certification a eu lieu mardi 10 septembre aux Arènes, siège social de la banque, en présence de ses équipes et des représentants de Certi-trust, l’organisme certificateur.

L’obtention de ce renouvellement fait suite à un audit réalisé en juin 2024 sur Crédit du Maroc et ses filiales. En effet, ce groupe bancaire prône la transparence, l’intégrité et la responsabilité à tous les niveaux, à la fois dans ses activités et opérations quotidiennes, avec sa clientèle et ses partenaires.

La déontologie et l’éthique dans les affaires sont de ce fait d’une importance capitale pour la banque. Une importance qui se matérialise notamment par la mise en place d’un Système de Management anti-corruption efficace et fiable, aux meilleurs standards, certifié selon la norme internationale ISO 37 001, permettant de prévenir, détecter et contrer toute tentative de corruption, de quelque nature que ce soit.

«Le renouvellement de notre certification ISO37001 est une réaffirmation de notre engagement à maintenir et renforcer notre Système de management anti-corruption afin de garantir une conduite transparente dans l’exercice de l’ensemble de nos activités et nos opérations avec nos clients et nos partenaires, que ce soit au niveau de Crédit du Maroc ou de ses filiales. C’est également une réaffirmation de notre politique de tolérance zéro vis-à-vis de tout acte ou toute forme de corruption», a déclaré Ali Benkirane, président du directoire de Crédit du Maroc.