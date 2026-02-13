Crédit du Maroc: rentabilité en hausse et fondamentaux consolidés en 2025

À l’occasion de sa conférence financière organisée à Casablanca, Crédit du Maroc a dévoilé ses résultats au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Dans un contexte macroéconomique demeurant contrasté, l’établissement enregistre une progression soutenue de son activité, un renforcement de ses marges et une gestion rigoureuse des risques, illustrant la résilience de son modèle économique et la pertinence de sa stratégie de développement.

Le groupe confirme son engagement en faveur du financement de l’économie nationale, avec une progression des encours de crédits de 11,0%, à 62.863 MDH à fin décembre 2025. Les financements accordés aux entreprises enregistrent une hausse de 12,2%, atteignant 37.382 MDH, portés principalement par la bonne tenue des crédits à l’équipement et des crédits aux promoteurs, dont les encours progressent chacun de 16,6%.

Parallèlement, Crédit du Maroc poursuit son appui au financement des ménages. Les encours progressent globalement de 4,8%, pour s’établir à 22.284 MDH. Cette évolution est portée par la hausse des crédits à la consommation (+11,2%) et des crédits à l’habitat (+3,3%), traduisant une demande toujours présente sur ces segments, dans un environnement de taux encore encadré.

Des marges en hausse

Cette dynamique de production s’est accompagnée d’un renforcement de la base de ressources et d’une amélioration sensible des principaux indicateurs de rentabilité du groupe. En effet, les ressources consolidées poursuivent leur progression pour s’établir à 61.228 MDH, en hausse de 7,4% sur un an, portées principalement par la bonne tenue des ressources à vue, dont les encours atteignent 44.500 MDH (+11,6%). Les comptes d’épargne et les dépôts à terme s’élèvent respectivement à 10.096 MDH et 5.081 MDH à fin 2025, confirmant la solidité de la collecte.

Dans ce contexte, le produit net bancaire consolidé enregistre une croissance de 8,0%, à 3.568 MDH, portée par l’ensemble des métiers du groupe. La marge nette d’intérêt progresse de 10,4%, à 2.681 MDH, bénéficiant à la fois de la dynamique commerciale, de l’optimisation du coût de la ressource et de la contribution positive des filiales Leasing et Factoring. La marge sur commissions s’inscrit également en hausse de 7,3%, à 494 MDH, soutenue notamment par les performances de Crédit du Maroc Patrimoine et de CDM Capital Bourse, ainsi que par la bonne orientation des activités de commerce international et de bancassurance. Le résultat des opérations de marché atteint, pour sa part, 499 MDH, profitant de la dynamique sur le change.

La bonne tenue de l’activité se traduit par une progression du résultat brut d’exploitation de 12,8%, à 1.916 MDH, et par une amélioration de 228 points de base du coefficient d’exploitation, qui s’établit à 46,3%. En parallèle, la banque a poursuivi ses investissements, engageant 248 MDH en 2025, principalement dédiés à la transformation technologique et au renforcement de ses capacités opérationnelles.

Sur le plan du risque, Crédit du Maroc maintient une approche prudente. Le coût du risque recule de 3,8% pour s’établir à 383 MDH, tandis que le taux de couverture des créances en souffrance s’améliore à 89,5%. Le taux des créances douteuses et litigieuses recule de 38 points de base, avec un encours de 4.434 MDH. Dans ce contexte, le résultat net part du groupe progresse de 16,5%, à 864 MDH, confirmant la solidité de la capacité bénéficiaire du groupe.

Une feuille de route confirmée

Au-delà des résultats financiers très positifs, la conférence a également été l’occasion d’aborder les perspectives stratégiques du groupe, notamment dans le contexte de l’annonce récente relative au projet de rachat de la BMCI par le groupe Holmarcom, actionnaire majoritaire de Crédit du Maroc. Sans entrer dans les détails opérationnels du dossier, le Président du Directoire, Ali Benkirane, a tenu à souligner que ce projet, bien qu’initié au niveau du groupe, est perçu très favorablement par le management et les collaborateurs de Crédit du Maroc. Il en ressort un sentiment de fierté collective et une forte volonté de s’inscrire dans une vision à long terme, qui renforce l’ambition d’affirmer le rôle du groupe comme acteur pérenne et structurant du système financier marocain.

Pour lui, cette dynamique ne saurait être interprétée comme un facteur de dispersion, mais bien comme un levier supplémentaire d’engagement pour l’ensemble des équipes. «L’annonce a été perçue de manière très positive… elle nous oblige à exécuter pleinement la feuille de route que nous avons fixée», a-t-il souligné, mettant en avant le fort degré d’appropriation de la stratégie par les collaborateurs ainsi que leur mobilisation accrue ces dernières semaines.

Selon le président, cette implication collective constitue un atout déterminant pour consolider les trajectoires de croissance et de rentabilité, indépendamment des évolutions susceptibles d’intervenir dans le cadre de ce projet.

Dans ce contexte, et en dépit de l’incertitude inhérente à toute opération stratégique d’envergure, il a tenu à réaffirmer que la trajectoire opérationnelle de Crédit du Maroc demeurait pleinement préservée. Bien au contraire, l’établissement entend maintenir le cap fixé à l’horizon 2026, en s’appuyant sur des fondamentaux humains et organisationnels solides, portés par un engagement collectif affirmé. «Nous envisageons une année très positive… nos équipes sont mobilisées et le resteront», a-t-il assuré. Cette confiance assumée laisse entrevoir un exercice à venir placé sous le signe d’une croissance maîtrisée, d’une dynamique d’innovation soutenue et d’une performance inscrite dans la durée.