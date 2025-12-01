Crédit du Maroc: hausse du PNB, maîtrise des risques et profitabilité en forte croissance à fin septembre 2025

Crédit du Maroc confirme une dynamique de croissance soutenue et une progression significative de ses performances financières sur les neuf premiers mois de l’année. La banque affiche, en effet, un net accroissement des crédits, aussi bien auprès des entreprises que des particuliers, indique-t-elle, dans un communiqué financier. Les emplois clientèle ont augmenté de 5,2% en un an, atteignant 58,06 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2025.

Sur le segment des entreprises, la banque consolide son positionnement et enregistre une hausse des crédits de 8% à 35,65 MMDH, portée par une accélération notable des encours destinés aux PME. Les crédits à l’équipement progressent de 21,2%, le crédit-bail de 44,4% et les financements aux promoteurs immobiliers de 18,4%.

Concernant les particuliers, la banque renforce son soutien aux ménages grâce à la croissance de ses activités de crédit à la consommation (+9,6%) et de crédit à l’habitat (+2,5%).

Les ressources consolidées ont également progressé, atteignant 58,47 MMDH à fin septembre 2025, soit une hausse de 6,8% sur un an. Cette augmentation des ressources repose principalement sur la forte dynamique des dépôts à vue, dont les encours se sont établis à 42,13 MMDH, en croissance de 10,7%. Les ressources à terme s’élèvent à 4,8 MMDH, tandis que l’épargne atteint 10,07 MMDH à fin septembre 2025.

Le PNB en progression de 9,8%

Le produit net bancaire (PNB) consolidé enregistre une progression de 9,8%, pour atteindre 2,67 MMDH. Cette amélioration reflète la croissance équilibrée de l’ensemble des métiers du groupe.

La marge nette d’intérêt atteint 1,99 MMDH, en hausse de 10,9%, portée par l’augmentation des encours de crédit, le renforcement de la collecte et l’élargissement du fonds de commerce. La marge sur commissions s’établit à 379 millions de dirhams (MDH), en croissance de 8%, soutenue par le dynamisme des filiales, notamment Crédit du Maroc Leasing et Factoring ainsi que CDM Capital Bourse. Les activités spécialisées, telles que le commerce international et la bancassurance, contribuent également positivement à cette évolution.

Le résultat des opérations de marché atteint 385 MDH, en hausse de 6,3%, bénéficiant de la dynamique commerciale sur les activités de trading et de change. Les filiales du groupe renforcent leur contribution globale, qui atteint 195 MDH, en progression de 31,2%.

Le résultat brut d’exploitation (RBE) de Crédit du Maroc s’est établi à 1,46 MMDH à fin septembre 2025, enregistrant une progression de 13,1%. Cette performance est le fruit de la croissance du PNB et de la maîtrise des charges générales d’exploitation. Le coefficient d’exploitation s’améliore ainsi de 162 points de base, pour se fixer à 45,2%.

Les investissements engagés par la banque au cours de l’année 2025 s’élèvent à 200 MDH, consacrés principalement à la transformation technologique du groupe, un axe stratégique majeur.

Le coût du risque consolidé connaît une réduction significative de 21% pour atteindre 228 MDH, confirmant la politique prudente et anticipative de gestion des risques menée par Crédit du Maroc. Le taux de couverture des créances douteuses et litigieuses atteint 88,7%, en hausse de 82 points de base sur un an.

Une capacité bénéficiaire en nette consolidation

Les créances en souffrance reculent de 5,9% pour s’établir à 4,31 MMDH. Le taux de créances douteuses et litigieuses s’améliore ainsi à 7,4%, soit une baisse de 88 points de base par rapport à la même période en 2024.

Le résultat net consolidé du groupe atteint 690 MDH à fin septembre 2025, en progression de 19,9% sur un an. Cette performance illustre le renforcement de la capacité bénéficiaire du groupe, soutenue par une rentabilité en amélioration et une gestion rigoureuse des risques.

Avec ces résultats, Crédit du Maroc confirme la solidité de son modèle économique, sa dynamique commerciale et sa résilience dans un contexte marqué par des défis économiques persistants.