Crédit du Maroc: des résultats en forte progression au premier trimestre 2025

Crédit du Maroc a enregistré des résultats en forte progression au cours du premier trimestre 2025. Des performances que son top management attribue au développement structuré et soutenu de la banque qui poursuit sa dynamique commerciale et la consolidation de sa solidité financière.

Ainsi, note-t-il dans un communiqué diffusé suite à la réunion du conseil de surveillance qui a eu lieu le 15 mai 2025, sous la présidence de Mohamed Hassan Bensalah, les encours des crédits se sont accrus, sur les douze derniers mois, de 6,6%, se chiffrant à 56,71 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2025. Cette performance a été portée par l’ensemble des marchés et activités, relève la banque.

Les crédits aux ménages se sont appréciés de 4,5% pour s’établir à 21,52 MMDH, «profitant de la bonne dynamique commerciale sur les crédits à l’habitat et les crédits à la consommation qui ont progressé respectivement de 3% et de 10,9%», a-t-elle expliqué.

Au niveau du marché des entreprises, les encours des crédits ont progressé de 9,1% pour atteindre 34,2 MMDH, bénéficiant des progressions du crédit-bail (+59,9%), des crédits à la promotion immobilière (+27,2%) et des crédits à l’équipement (+26,4%).

Pour les ressources du bilan, elles ont affiché une croissance de 7,6% sur les douze derniers mois et s’élèvent à 57,06 MMDH à fin mars 2025. «Cette évolution découle de la bonne tenue des ressources à vue et des dépôts à terme» qui ont augmenté respectivement de 8,3% et de 43,3%, totalisant 40,23 MMDH et 5,86 MMDH. S’agissant des ressources d’épargne, elles se sont stabilisées à 10,1 MMDH.

Le produit net bancaire en hausse de 12,6%

Le produit net bancaire (PNB) consolidé s’est élevé à 890 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2025, en hausse de 12,6%. Cette performance résulte de la contribution positive de l’ensemble des activités de la banque, est-il indiqué.

La marge nette d’intérêt a atteint 655 MDH, en croissance annuelle de 12,5%, portée par une intensification de l’activité aussi bien au niveau des crédits aux entreprises qu’au niveau des crédits aux particuliers.

Pour la marge sur commissions, elle s’est établie à 133 MDH, en évolution de 1,8%. «Elle a profité des performances enregistrées sur les filières spécialisées, notamment la banque transactionnelle, le commerce extérieur et le cash-management», est-il expliqué.

De même, le résultat des opérations de marché a connu une hausse de 25,8% pour atteindre 127 MDH. Il ressort également de ces résultats que les filiales de Crédit du Maroc ont contribué positivement au PNB global, avec un revenu de l’ordre de 70 MDH, en bond de 19,8% par rapport au premier trimestre 2024.

Le résultat brut d’exploitation s’est apprécié de 19,6% pour se situer à 478 MDH au premier trimestre 2025, tiré par la croissance du produit net bancaire consolidé et l’évolution maîtrisée des charges générales d’exploitation.

Le coefficient d’exploitation s’est amélioré de 314 points de base pour s’établir à 46,3%. En ce qui concerne les investissements, Crédit du Maroc a engagé, sur le premier trimestre 2025, un montant total de 76 MDH.

La capacité bénéficiaire s’est renforcée de 24,5%

Le coût du risque consolidé se situe à 62 MDH à fin mars dernier, en repli de 4,4% sur un an. «Il continue de profiter de la politique proactive et prudente en matière de gestion des risques», est-il souligné.

Quant aux créances en souffrance, elles ressortent en recul de 1,6%, soit 4,04 MMDH, avec un taux de créances douteuses et litigieuses de 7,1%, en amélioration de 59 points de base, et un taux de couverture des créances en souffrance établi à 85,5%.

De ce fait, Crédit du Maroc enregistre un résultat net part du groupe de 198 MDH sur le premier trimestre 2025, en hausse de 24,5%, «grâce à la croissance soutenue de l’activité commerciale, à la maîtrise des charges d’exploitation et à la gestion rigoureuse des risques», est-il expliqué.

Deux nouvelles nominations

Par ailleurs, lors de cette réunion, les membres du conseil de surveillance ont pris acte de la démission de Said Jabrani, membre du directoire en charge de la banque commerciale, suite à sa nomination par le Roi en tant que directeur général de Tamwilcom. Le conseil a décidé, à l’unanimité et sur proposition du comité de nomination et de rémunération, de nommer Moncef Alaoui, membre du directoire en charge de la banque commerciale, couvrant le périmètre retail et PME, sous réserve de l’approbation de Bank Al-Maghrib (BAM).

Titulaire d’un master en management bancaire de l’ESSEC, Moncef Alaoui dispose de près de 25 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Il a exercé des responsabilités de haut niveau dans les domaines du développement commercial et du pilotage du réseau, tant sur les segments entreprise que retail. Il a rejoint Crédit du Maroc en mars 2023.

De même, le conseil de surveillance a coopté, sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, Mohammed Ali Ababou en qualité de membre du conseil, sous réserve de l’approbation de BAM. Diplômé de HEC et titulaire d’un doctorat en gestion, il dispose d’une riche expérience et d’un parcours distingué dans le secteur bancaire, au sein duquel il a occupé de hautes fonctions de direction. Il siège également au sein des conseils d’administration de plusieurs institutions de référence.