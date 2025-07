Crédit du Maroc: performance en forte hausse et cap stratégique renforcé au premier semestre 2025

Crédit du Maroc a enregistré, au premier semestre 2025, une forte croissance de ses résultats et a réalisé d’importantes avancées stratégiques. La banque a, en effet, connu une nette progression de ses performances commerciales et ses indicateurs financiers, indique-t-elle dans un communiqué.

Ainsi, les crédits octroyés au cours du premier semestre 2025 ont progressé de 9,3% par rapport à la même période de 2024 pour s’établir à 59,99 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2025. Cette évolution s’explique principalement par la bonne performance des crédits aux entreprises, en hausse de 11,4% à 36,44 MMDH, portés par la progression du crédit-bail (+54,6%), du crédit à l’équipement (+22,2%) et du crédit aux promoteurs immobiliers (+19,9%).

De même, les crédits aux ménages se sont accrus de 4% à 21,89 MMDH, soutenus à la fois par la croissance du crédit à la consommation et du crédit à l’habitat qui se sont appréciés respectivement de 9,8% et de 2,7%.

Les ressources bilancielles ont dépassé 58 MMDH à fin juin dernier, en amélioration de 5,9% sur un an. Cette évolution positive a été soutenue par les ressources à vue, en hausse de 5,8% à plus de 41 MMDH et les dépôts à terme, en progression de 22,1% à 5,44 MMDH. Les ressources d’épargne ont dépassé 10 MMDH, affichant une quasi-stabilité (-0,9%).

Le produit net bancaire en progression de 10,5%

Le produit net bancaire consolidé s’est établi à 1,77 MMDH, en croissance de 10,5% par rapport au premier semestre 2024. Cette croissance reflète la performance homogène de l’ensemble des lignes métiers de la banque, explique le Crédit du Maroc. Ainsi, la marge nette d’intérêt a atteint 1,3 MMDH, en hausse de 10,2%, bénéficiant de la dynamique commerciale et du renforcement du fonds de commerce.

Idem pour la marge sur commissions qui s’est établie à 258 millions de dirhams (MDH), en progression de 4,6%, tirée par la croissance des activités des filiales, notamment la nouvelle filiale CDM Capital Bourse, et des filières spécialisées en commerce international, cash management et bancassurance.

De même, le résultat des opérations de marché a atteint 263 MDH, en accroissement de 20,1%. Les filiales de Crédit du Maroc ont contribué positivement au PNB global à hauteur de 132 MDH, en augmentation de 25,9% par rapport à la même période en 2024.

Porté par l’évolution positive du PNB consolidé, le résultat brut d’exploitation s’est renforcé de 17,2% à 965 MDH au premier semestre 2025. Le coefficient d’exploitation s’est amélioré de 311 points de base pour s’établir à 46%, «traduisant une gestion efficiente des charges».

Par ailleurs, Crédit du Maroc a engagé, sur le premier semestre 2025, un montant total de 121 MDH d’investissements dont l’essentiel a porté sur le renforcement des performances de la plateforme technologique de la banque.

Hausse de la capacité bénéficiaire: +13,9%

Le coût du risque consolidé s’est établi à 130 MDH, «témoignant d’une sinistralité maîtrisée, grâce à une gestion proactive des risques», souligne la banque. Le taux de couverture des créances douteuses et litigieuses s’est élevé, quant à lui, à 87,8% à fin juin 2025, en amélioration de 251 points de base par rapport au premier semestre 2024.

Les créances en souffrance se sont repliées de 3,5% pour se situer à 3,93 MMDH, permettant au taux de créances douteuses et litigieuses de s’améliorer à 6,6%, soit 87 points de base de moins qu’au 30 juin 2024.

Le résultat net part du groupe Crédit du Maroc s’est élevé à 445 MDH, en accroissement de 13,9% par rapport au premier semestre 2024. «Cette performance témoigne de la robustesse du modèle d’affaires, porté par une dynamique commerciale soutenue et une bonne maîtrise des charges», note-t-elle.

Nouveaux projets structurants

Le premier semestre 2025 a été marqué par de nouveaux projets structurants dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du Crédit du Maroc. Ainsi, la banque a conclu un partenariat stratégique avec Ynexis Group, portant sur son entrée au capital de Nema Capital, société spécialisée dans la gestion des Organismes de Placement Collectif Immobilier.

Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises, Crédit du Maroc détiendra 50% du capital de la société. «Cette prise de participation témoigne de l’ambition de la banque de renforcer son offre dans les métiers de la banque d’investissement», indique-t-elle.

Autre réalisation importante, Crédit du Maroc a obtenu l’agrément de Bank Al-Maghrib pour le lancement de sa nouvelle filiale CDM Pay, en qualité d’établissement de paiement, dans le but d’offrir des solutions de paiement électronique aux commerçants, aux entrepreneurs et aux professions libérales.

«La création de CDM Pay s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transformation du secteur financier, notamment en contribuant à démocratiser l’accès aux moyens de paiement modernes partout dans le Royaume», conclut-elle.