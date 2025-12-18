Crédit du Maroc et Visa s’allient pour accélérer le développement de l’économie numérique au Maroc

Crédit du Maroc et Visa lors de la signature de leur partenariat stratégique pour le développement des paiements digitaux au Maroc.

Crédit du Maroc et Visa viennent de sceller un partenariat stratégique visant à transformer l’expérience de paiement des clients au Maroc. La banque, filiale du Groupe Holmarcom, et le leader mondial des paiements numériques unissent leurs expertises pour proposer des solutions plus simples, sécurisées et modernes.

Dans un environnement marqué par l’essor des usages digitaux, cette alliance ambitionne de faciliter les transactions locales et internationales tout en enrichissant l’expérience client.

Grâce à ce partenariat, Crédit du Maroc pourra intégrer des solutions de paiement de nouvelle génération, conformes aux standards internationaux. Les clients bénéficieront d’un accès facilité aux paiements en ligne, d’outils pour les transactions internationales et de services innovants issus de l’écosystème Visa.

À ce sujet, Ali Benkirane, Président du Directoire de Crédit du Maroc, a commenté: « Ce partenariat avec Visa renforce notre ambition de positionner Crédit du Maroc comme une banque relationnelle de référence à l’ère du digital. Nous voulons offrir à nos clients des solutions performantes, sécurisées et adaptées à leurs usages quotidiens, au Maroc comme à l’international.»

Cette modernisation s’inscrit dans la volonté de répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus connectée, mobile et en quête de parcours de paiement intuitifs.

Visa voit dans ce partenariat une opportunité de stimuler l’innovation financière au Maroc. Dans ce cadre, Leila Serhan, Directrice Groupe Visa, Afrique du Nord, Levant & Pakistan, a expliqué: «Le Maroc est un terreau fertile pour l’innovation financière. Avec Crédit du Maroc, nous allons déployer des solutions qui vont au-delà du simple paiement pour créer des parcours clients fluides et intuitifs. Cette collaboration stimule l’économie numérique locale tout en connectant les consommateurs marocains à l’économie globale.»

Dans les prochains mois, les deux institutions prévoient le déploiement progressif de nouvelles cartes et solutions digitalisées, intégrant notamment la technologie de tokenisation de Visa, qui garantit un niveau de sécurité optimal pour les transactions. Les clients profiteront ainsi d’une expérience plus fluide et plus sécurisée, qu’il s’agisse de payer en ligne, en magasin ou à l’international.

Au-delà des aspects technologiques, ce partenariat traduit une ambition commune: moderniser l’écosystème des paiements au Maroc et contribuer activement au développement de l’économie numérique nationale.

Pour Crédit du Maroc, acteur historique de la finance au Maroc depuis plus de 90 ans, il s’agit également de consolider son rôle de banque universelle capable de proposer des services sur mesure, allant de la gestion quotidienne des comptes aux solutions de financement, d’investissement et de bancassurance.

Le Groupe Holmarcom, maison-mère de la banque, apporte son expérience et son savoir-faire dans plusieurs secteurs stratégiques, de la finance à l’agro-industrie, en passant par la logistique et l’immobilier. Cette alliance avec Visa s’inscrit ainsi dans une vision globale de développement, combinant innovation, sécurité et proximité client.

Avec cette initiative, Crédit du Maroc et Visa lancent une nouvelle étape dans le développement des paiements digitaux au Maroc. Le partenariat permet aux consommateurs marocains d’accéder à des solutions de paiement modernes, sécurisées et adaptées aux transactions en ligne comme à l’international.