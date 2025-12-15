Crédit du Maroc reçoit le label «Élu service client de l’année 2026»

Pour la troisième année consécutive, Crédit du Maroc a été distingué par le label «Élu service client de l’année 2026», une reconnaissance attribuée à l’issue d’une évaluation indépendante portant sur la qualité du service client et l’expérience vécue par les usagers. Cette distinction a été remise lors de la cérémonie officielle organisée le 12 décembre 2025, et concerne la catégorie Banque conventionnelle pour les particuliers.

Ce label récompense les établissements qui atteignent les meilleurs niveaux de satisfaction client, sur la base de critères précis tels que la qualité de l’accueil, la réactivité, la clarté des informations, la capacité à répondre efficacement aux demandes et la fluidité des parcours clients. Dans ce cadre, Crédit du Maroc s’est une nouvelle fois distingué, confirmant la constance de son niveau de service et la perception positive de ses clients.

Cette reconnaissance vient également conforter la stratégie globale de la banque, devenue filiale du groupe Holmarcom depuis décembre 2022. Elle illustre la solidité du modèle relationnel mis en place et la volonté de Crédit du Maroc d’inscrire la satisfaction client au cœur de son développement.

Lire aussi : Crédit du Maroc: hausse du PNB, maîtrise des risques et profitabilité en forte croissance à fin septembre 2025

La satisfaction client est un pilier central du plan stratégique CDM Boost2028. À travers ce programme, Crédit du Maroc s’est engagé à offrir une expérience bancaire fluide, simple et transparente, à chaque interaction. Cette ambition repose sur l’implication quotidienne de 2.400 collaboratrices et collaborateurs, mobilisés pour accompagner, conseiller et servir les clients, aussi bien en agence que via les canaux digitaux et à distance.

La distinction obtenue est également le résultat de la dynamique relationnelle et opérationnelle déployée au sein de l’ensemble des lignes métiers de la banque. Elle traduit un travail continu d’amélioration des processus internes, de renforcement de la qualité des interactions et de personnalisation des services, afin de répondre de manière plus précise aux attentes des clients particuliers.

Commentant cette reconnaissance, Moncef Alaoui, membre du directoire en charge de la Banque Commerciale, a déclaré: «La qualité de service se mesure à chaque interaction, et c’est le client qui en est le juge ultime. Cette nouvelle distinction, pour la troisième année consécutive, n’est pas le fruit du hasard, mais la reconnaissance d’une constance et d’un standard perçu par nos clients.» Il a précisé que les priorités de la banque restent centrées sur l’écoute des clients, la capacité à corriger rapidement les dysfonctionnements, la personnalisation des services et le renforcement du lien de proximité.

Lire aussi : Paiement électronique: le groupe Crédit du Maroc lance sa nouvelle filiale, CDM Pay

Le responsable a également tenu à remercier les conseillers et les équipes sur le terrain, en contact quotidien avec la clientèle, pour leur implication et leur engagement, éléments déterminants dans l’obtention de cette reconnaissance.

Au-delà de ce prix, Crédit du Maroc poursuit la transformation engagée depuis trois ans, avec l’objectif de rester à la pointe de l’innovation opérationnelle et de l’excellence relationnelle. Cette dynamique s’inscrit dans une vision de long terme, guidée par un seul principe: simplifier et fluidifier durablement l’expérience client, tout en consolidant une relation bancaire fondée sur la confiance.