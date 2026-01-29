CDM Pay accueille de nouveaux clients et renforce son positionnement de partenaire de confiance du paiement

Economie

Le siège du Crédit du Maroc, à Casablanca.

Suite à l’autorisation du Conseil de la concurrence, CDM Pay annonce l’accueil, à compter de janvier 2026, de plusieurs commerçants et e-marchands ayant choisi CDM Pay comme nouvel acquéreur de leurs solutions de paiement. Ce choix a été fait à la suite de la consultation menée par CMI auprès de ses anciens clients pour la cession d’une part de leur fonds de commerce.

CDM Pay remercie l’ensemble des clients pour la confiance accordée et leur souhaite officiellement la bienvenue au sein de son établissement de paiement.

Cette transition s’effectue dans un cadre garantissant une continuité totale des services, une stabilité opérationnelle optimale, ainsi que le maintien des standards de qualité attendus par les commerçants. CDM Pay s’appuie en effet sur l’expertise technologique de son partenaire CMI, acteur de référence du paiement électronique au Maroc depuis plus de 20 ans.

Au-delà de la performance technologique, CDM Pay place la relation client au cœur de son modèle. Chaque nouveau client bénéficiera ainsi de la désignation d’un responsable de relation, chargé de l’accompagner au quotidien, de le conseiller et de répondre à ses besoins dans une logique de proximité et de partenariat durable.

A travers cette étape structurante, CDM Pay confirme son ambition: être un acteur fiable, engagé et proche de ses clients, capable d’accompagner le développement du commerce physique et digital au Maroc.

