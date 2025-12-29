Economie

Crédit du Maroc et Ynexis Group structurent un partenariat autour de Nema Capital

Logos de Crédit du Maroc et d'Ynexis Group

Crédit du Maroc et Ynexis Group ont finalisé une opération de prise de participation conjointe au capital de Nema Capital, société spécialisée dans la gestion des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI). Cette alliance paritaire vise à accélérer le développement de la plateforme sur un marché des OPCI en phase de structuration avancée.

La réalisation effective de l’opération intervient après l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires requises. Selon le communiqué conjoint, Crédit du Maroc (CDM)et Ynexis Group détiennent désormais chacun 50% du capital et des droits de vote de Nema Capital, consacrant une gouvernance équilibrée et une convergence stratégique entre les deux groupes.

Dans ce nouveau schéma actionnarial, Nema Capital est appelée à s’appuyer sur les expertises complémentaires de ses actionnaires. Cette alliance doit permettre à la société de gestion de renforcer sa position sur le marché des OPCI, tout en poursuivant le déploiement d’une stratégie de croissance orientée vers les investisseurs institutionnels, dans un cadre de gouvernance conforme aux standards du marché, précise le communiqué.

Pour Crédit du Maroc, cette opération s’inscrit dans une dynamique plus large de consolidation de ses activités de banque d’investissement. Ainsi, la prise de participation dans Nema Capital vient enrichir une offre déjà structurée autour des activités de marché, de l’intermédiation boursière, des OPCVM, des services titres et du conseil, traduisant l’ambition de la banque de renforcer son positionnement sur les métiers à forte valeur ajoutée. Pour CDM, l’opération répond à une logique de marché clairement identifiée.

Lire aussi : Crédit du Maroc reçoit le label «Élu Service Client de l’Année 2026»

Du côté d’Ynexis Group, il entend, à travers Nema Capital, répondre à la demande en solutions d’investissement innovantes et accompagner l’essor du marché des OPCI au Maroc, en mobilisant son expertise en gestion d’actifs et en développement immobilier institutionnel.

Agréée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), Nema Capital se positionne comme un acteur spécialisé dans la structuration, la gestion et le développement de fonds immobiliers. Selon le communiqué, la société cible prioritairement les besoins des investisseurs institutionnels, dans un contexte où les OPCI s’imposent progressivement comme un instrument structurant du financement et de la valorisation de l’immobilier professionnel.

Cette opération s’inscrit également dans l’écosystème du groupe Holmarcom, maison mère de Crédit du Maroc. Selon le communiqué, elle illustre la continuité d’une stratégie d’investissement orientée vers les secteurs financiers et immobiliers, considérés comme des leviers structurants pour le développement économique national et régional car, en scellant ce partenariat, Crédit du Maroc et Ynexis Group entendent contribuer à la maturation du marché marocain des OPCI.

Selon le communiqué, l’objectif est de doter Nema Capital des moyens nécessaires pour accompagner la montée en puissance de cette classe d’actifs, dans un environnement marqué par une diversification des instruments d’investissement et une exigence renforcée en matière de gouvernance et de transparence.

