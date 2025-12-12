AI Institute by Holmarcom organise sa deuxième conférence sur l’IA et le développement du Maroc 

Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique, entourée d’experts et de leaders institutionnels lors de la deuxième édition du cycle de conférences AI Institute by Holmarcom.

L’intelligence artificielle arrive à pleine vitesse au Maroc et promet de transformer son économie et ses entreprises. C’est pour explorer ce futur que AI Institute by Holmarcom a organisé le 10 décembre la deuxième édition de son cycle de conférences dédié à l’IA, sous le thème: Et si l’IA dessinait le nouveau visage du Maroc: souveraineté, innovation, capital humain».

L’événement a réuni des leaders institutionnels, entrepreneurs et experts pour discuter des grandes priorités nationales et des opportunités offertes par l’intelligence artificielle.

Dans ce cadre, Madame Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, a exposé comment le Maroc intègre l’IA dans sa stratégie numérique et renforce sa souveraineté digitale. Selon elle, «le rôle des startups, la coopération public-privé et la formation des talents sont essentiels pour faire du Maroc un acteur régional majeur de l’intelligence artificielle».

S’inscrivant dans cette dynamique, Karim Chiouar, directeur général du Groupe Holmarcom, a souligné l’importance du moment présent: «Nous sommes aujourd’hui à un moment charnière où nos choix détermineront notre capacité à saisir les opportunités de l’IA et en faire un levier de croissance durable et inclusive pour nos entreprises et pour notre pays».

La conférence a également mis en lumière la dimension concrète et opérationnelle de l’intelligence artificielle pour les entreprises, soulignant comment cette technologie peut devenir un moteur de productivité et d’innovation.

Mirna Arif, General Manager MEA Emerging Market chez Microsoft, a insisté sur trois leviers essentiels pour réussir la transformation digitale: le développement des compétences des équipes, l’intégration de technologies responsables et éthiques et un leadership clair capable de guider les organisations dans ce changement profond. Selon elle, «les entreprises qui maîtrisent ces éléments pourront non seulement adopter l’IA de manière efficace, mais aussi transformer leur fonctionnement interne et renforcer leur compétitivité à l’échelle régionale et mondiale».

Dans la même perspective, Nasser Kettani, entrepreneur et expert en digital, a encouragé les entreprises à agir rapidement et stratégiquement pour tirer parti de l’IA. Il a souligné l’importance de réinventer l’expérience client et l’expérience collaborateur, d’optimiser les processus internes et de revoir les modèles économiques existants. Son ambition est de faire évoluer le tissu entrepreneurial marocain du «Made in Morocco» vers le «Innovated in Morocco».

Pour soutenir cette évolution, AI Institute by Holmarcom, en partenariat avec Microsoft, accompagne les organisations publiques et privées dans l’adoption et l’adaptation de l’IA. L’institut fournit formations, conseils et ressources afin que l’intelligence artificielle devienne un véritable levier de progrès et prépare les futurs leaders technologiques du Maroc.

Comme le rappelle Karim Chiouar, «l’intelligence artificielle ne doit pas être subie, elle doit être comprise, maîtrisée et transformée en levier de progrès». Grâce à cette approche intégrée, le Maroc avance vers un développement technologique durable, responsable et inclusif.