Création d’un centre d’excellence en data et intelligence artificielle au Maroc

Lors de la signature du protocole d’accord, mardi 22 juillet 2025 à Rabat, entre le gouvernement marocain et le groupe international Onepoint pour la mise en place d’un centre d’excellence dédié à la donnée et à l’intelligence artificielle.

Le projet prévoit l’implantation du centre dans la région de Casablanca-Settat. L’objectif est de renforcer les infrastructures nationales en matière de gestion des données et de développement de solutions d’intelligence artificielle. Le centre vise à accompagner la modernisation des services publics, soutenir la transformation numérique des entreprises et contribuer à la création de plus de 500 emplois qualifiés d’ici 2029.

L’investissement s’inscrit dans les priorités du gouvernement en matière de valorisation du capital humain, de digitalisation et de souveraineté numérique. Il mobilisera différents acteurs publics et privés pour le développement d’un écosystème dédié à l’innovation technologique et à l’industrie 4.0.

Le groupe Onepoint, présent dans plusieurs pays dont la France, le Canada et le Maroc, emploie plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde. Son chiffre d’affaires s’élève à 500 millions d’euros en 2024, avec un objectif d’un milliard d’euros d’ici 2028.

La cérémonie a réuni Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, ainsi qu’Ali Seddiki, directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE). Onepoint était représenté par son président-fondateur David Layani, son directeur général délégué Bertrand Baret et le responsable de son bureau au Maroc, El Mehdi Alaoui Mrani.