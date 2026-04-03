BMCI affiche un résultat net consolidé à 420 MDH, en hausse de 28,9% en 2025

Le groupe BMCI affiche un résultat net consolidé de 420 millions de dirhams, en progression de 28,9% par rapport à 2024. Le résultat net social s’établit, lui, à 550 millions de dirhams, en hausse de 88,5%. Selon la banque, cette performance reflète une amélioration à la fois des revenus et de l’efficacité opérationnelle.

La formation du produit bancaire confirme cette dynamique. Le produit net bancaire consolidé atteint 3,94 milliards de dirhams, en progression de 4,4%. Cette évolution est portée par plusieurs leviers.

La marge nette d’intérêt progresse de 4,1%, soutenue notamment par la baisse des charges de refinancement. Les commissions, de leur côté, augmentent de 7,9%, tirées par les activités spécialisées, notamment la monétique, le cash management et le trade.

Parallèlement, le résultat des opérations de marché enregistre une hausse de 1,8%, portée en particulier par les activités de change, précise le communiqué.

L’évolution des charges reflète un pilotage maîtrisé. Les frais de gestion consolidés s’élèvent à 2,26 milliards de dirhams, en hausse limitée à 1,8%. L’écart entre la progression des revenus et celle des charges se traduit par une amélioration du coefficient d’exploitation. Celui-ci recule de 176 points de base pour s’établir à 57,4%.

Ce levier opérationnel se reflète directement dans la performance brute. Le résultat brut d’exploitation consolidé atteint 1,68 milliard de dirhams, en hausse de 8,6%. Au niveau social, il progresse de 11,5% pour s’établir à 1,48 milliard de dirhams.

Le coût du risque apporte toutefois une lecture plus nuancée. Au niveau consolidé, il s’élève à 912 millions de dirhams, en hausse de 12,5%. Cette évolution intègre un renforcement des provisions, notamment sur les portefeuilles de crédits et les filiales.

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À l’inverse, les comptes sociaux enregistrent une baisse de 33,6% du coût du risque. Le taux de couverture s’améliore, atteignant 81%, contre 80,1% en 2024. Cette divergence reflète des dynamiques différenciées entre le périmètre consolidé et l’activité domestique.

Dynamique hétérogène pour l’activité commerciale

L’évolution de l’activité fait apparaître des tendances contrastées, selon le rapport financier. Les crédits à la clientèle s’établissent à 58,83 milliards de dirhams, en léger recul de 0,6%. Cette baisse s’explique par un effet de base lié à des opérations ponctuelles sur les crédits à court terme en 2024.

En parallèle, les dépôts progressent de 4,4% pour atteindre 50,55 milliards de dirhams. Cette hausse est soutenue par une collecte dynamique, notamment sur les ressources non ou faiblement rémunérées. Elle contribue ainsi à améliorer la structure de financement de la banque.

Le hors-bilan enregistre une forte progression. Les engagements par signature bondissent de 103,9% à 39,28 milliards de dirhams. Dans le même temps, la production de crédits amortissables augmente de 19%, confirmant une dynamique commerciale soutenue.

Les fondamentaux prudentiels restent solides. Le ratio de solvabilité consolidé s’établit à 13,4%, tandis que le ratio de liquidité atteint 118%. Ces niveaux demeurent supérieurs aux exigences réglementaires.

Cette solidité est confirmée par Fitch Ratings, qui maintient la note AA+ (mar) à long terme, avec perspective négative, et F1+ (mar) à court terme. La BMCI figure ainsi parmi les signatures les mieux notées au niveau national.

Enjeux stratégiques et repositionnement capitalistique

L’exercice 2025 s’inscrit également dans une séquence stratégique marquée par l’ouverture de discussions entre BNP Paribas et Holmarcom concernant une éventuelle cession de participation. Le groupe précise que ces échanges restent à un stade préliminaire.

Parallèlement, BNP Paribas a exprimé sa volonté de maintenir ses activités de banque d’investissement au Maroc, signalant une continuité opérationnelle indépendamment de l’évolution du capital.

La banque renforce son positionnement sur plusieurs axes structurants. Un partenariat avec l’École Centrale de Casablanca a été conclu afin de soutenir l’innovation technologique, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la recherche appliquée.

Sur le volet environnemental, l’organisation du Sustainable Finance Forum et la signature d’accords avec la BERD et EcoVadis illustrent une orientation vers le financement à impact et la décarbonation.

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La reconnaissance RH constitue un autre pilier, avec la certification Top Employer en 2025 et 2026, confirmant la structuration des pratiques internes et l’attractivité de la banque.

L’exercice 2025 fait apparaître une amélioration nette de la rentabilité, soutenue par la progression des revenus et une discipline opérationnelle visible dans les indicateurs d’efficacité. La divergence observée sur le coût du risque souligne toutefois la nécessité d’une lecture différenciée entre périmètres consolidé et social.

L’évolution de l’activité, marquée par une contraction marginale des encours de crédits mais une progression des dépôts et des engagements, traduit un ajustement du modèle commercial. Dans le même temps, les initiatives en matière d’innovation, de finance durable et de capital humain indiquent une stratégie de positionnement sur des segments à plus forte valeur.