Cigarettes de contrebande: 438.784 unités saisies en 2023

La Douane a intensifié ses actions de lutte contre le trafic de cigarettes, avec des résultats encourageants en 2023, permettant de saisir 1,85 tonne supplémentaire de tabac moulu, 789 kg de tabac en feuille, et une tonne supplémentaire de cannabis, précise l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

La poursuite de ses efforts et la collaboration avec tous les acteurs concernés ont permis de réduire davantage l’ampleur de ce trafic et contribuer ainsi à la protection de la santé publique et l’économie nationale, ajoute la même source. Les résultats de la 10ème étude de prévalence des cigarettes réalisée en 2023, ont révélé un taux de pénétration des cigarettes de contrebande de 1,85%, en baisse par rapport aux deux précédentes années (2,81% en 2022 et 1,91% en 2021).

Par ailleurs, la mobilisation constante de la Douane face aux menaces des trafics illicites de stupéfiants, à travers l’utilisation des moyens technologiques, le développement du renseignement et la collaboration avec les autres corps sécuritaires nationaux et internationaux, a permis de réaliser d’importantes saisies en 2023, majoritairement en hausse par rapport à l’année précédente.

Les opérations de lutte contre les stupéfiants en 2023 ont ainsi permis de saisir 21 tonnes de résine de cannabis contre 17 tonnes en 2022, 261 kg de drogues dures contre 85,5 kg en 2022, 361.572 unités de comprimés psychotropes contre 2.023.548 une année auparavant, et 3,3 tonnes de tabac de pipe à eau (muassel) contre 1,2 tonnes en 2022.