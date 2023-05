Les saisies de cigarettes de contrebande par la douane ont explosé en 2022

Avec la réouverture des frontières, après la crise du Covid-19, les saisies de cigarettes de contrebande ont carrément explosé au Maroc en 2022, selon le rapport d’activité de la douane, rendu public lundi 29 mai en soirée.

Ces saisies ont concerné quelque 19 millions d’unités contre seulement 760.000 unités en 2021, souligne le rapport.

Pour les points d’entrée des cigarettes de contrebande, Tanger et El Guergarat se sont partagé la part du lion des saisies effectuées en 2022.

Lire aussi : Casablanca: au cœur du trafic de cigarettes de contrebande

Au poste frontalier d’El Guergarat, la douane a saisi plus d’un demi-million de paquets de cigarettes (553,36 mille paquets).

La direction régionale Tanger-Al Hoceima-Tétouan a, quant à elle, pu mettre la main sur plus de 4,4 millions de cigarettes non déclarées et non homologuées au Maroc, d’une valeur globale de 8,9 millions de dirhams.

En plus de constituer un danger pour la santé publique, les cigarettes de contrebande privent le Trésor d’importantes recettes.

Ainsi, en 2022, la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les cigarettes a rapporté au Trésor plus de 12,5 milliards de dirhams, soit 7% de plus qu’en 2021 (un peu plus de 11,7 milliards de dirhams).