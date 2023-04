Lutte contre la consommation de chicha: quatre grands cafés fermés à Harhoura

Cette opération a été déclenchée sur la base d’une série de plaintes de citoyens parvenues aux autorités représentées par l’arrondissement local et la Gendarmerie royale de Miramar et de Témara-plage.

«Quatre cafés connus pour être des lieux de consommation de chicha, ou narguilé, ont été frappés d’une mesure de fermeture communale ainsi que du retrait immédiat de la licence d’exploitation», a appris Le360 auprès des autorités locales.

Les quatre cafés sanctionnés sont le «Rivage», le «Flamingo», le «Masaj» et le «Carthage», tous situés non loin de la plage de Témara, le cœur battant de Harhoura. Cette vaste opération intervient pour lutter aussi contre la prostitution et l’insécurité.

De même source, on a indiqué que cette campagne contre la chicha se poursuivra dans la région jusqu’à l’éradication totale de cette pratique.