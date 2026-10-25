Tanger: la médina change de décor pour le tournage de «La Momie 4»

Vue des décors aménagés pour le tournage de «La Momie 4» dans la médina de Tanger. (S. Kadry/Le360)

À Tanger, la médina s’apprête à accueillir les premières scènes du quatrième volet de «La Momie». Depuis samedi, les places de la Kasbah et de Bab El Bhar, face au port de Tanger-Ville, se sont métamorphosées pour les besoins du tournage, prévu ce lundi 26 octobre. Au cœur de la vieille ville, les décors installés font revivre l’ambiance des anciens marchés marocains.

Cette transformation est visible dans les ruelles comme sur les places. Des échoppes, de nouvelles enseignes et divers éléments de décor ont été installés pour donner aux lieux l’apparence de souks traditionnels. Après plusieurs jours de préparation, les équipes de décoration ont terminé les derniers aménagements. Des camions et des véhicules de production ont également pris position dans le secteur.

Ces installations marquent le début d’une opération qui mobilise d’importants moyens humains et logistiques. Plusieurs membres de l’équipe ont rejoint Tanger vendredi soir, et les autorités locales ont préparé un dispositif pour accompagner le tournage. Leur priorité est de sécuriser les sites tout en préservant la circulation dans cette partie de la médina, très fréquentée par les visiteurs.

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Pour y parvenir, les services de sécurité, les forces auxiliaires, la Protection civile et les agents d’autorité sont mobilisés autour des lieux de tournage. Leur présence doit permettre d’encadrer les déplacements et d’intervenir si nécessaire pendant les prises de vue.

L’envergure du projet se reflète également dans la taille de l’équipe attendue sur place. Selon les informations communiquées sur la production, environ 1.240 personnes participeront au tournage. Le casting annoncé réunit notamment Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah et Oded Fehr. La réalisation est confiée à Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett.

Pour Tanger, ce tournage marque le retour de la saga «La Momie» après plus de 18 ans, selon les informations disponibles sur le projet. Avec son architecture historique et ses espaces traditionnels, la médina offre le cadre idéal pour recréer l’univers visuel recherché par la production, et confirme l’intérêt des productions internationales pour les décors naturels de la ville.