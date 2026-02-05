Culture

Le Maroc parmi les lieux de tournage du thriller «Last Flight» avec Benedict Cumberbatch

L'acteur britannique Benedict Cumberbatch.

Benedict Cumberbatch sera à l’affiche du thriller «Last Flight», un projet international dont le tournage est prévu en mai 2026 au Royaume-Uni, au Maroc et en Jordanie. Le film, réalisé par Babak Anvari, sera présenté aux acheteurs lors de l’European Film Market (EFM).

Par La Rédaction
Le 05/02/2026 à 10h01

Le Maroc figure parmi les trois pays retenus pour le tournage de Last Flight, un thriller porté par l’acteur britannique Benedict Cumberbatch, nommé aux Oscars. Le film, dont la production doit débuter en mai 2026, se déploiera entre le Royaume-Uni, le Maroc et la Jordanie.

Réalisé par Babak Anvari, lauréat d’un BAFTA pour Under The Shadow, Last Flight s’appuie sur un scénario signé Kirk Wallace Johnson, auteur et ancien coordinateur de l’USAID. Le récit se situe «durant les derniers jours d’une guerre de vingt ans», révèle le média américain Deadline, et suit le parcours d’Ali, un jeune Afghan tentant de sauver sa famille en quittant l’Afghanistan, avec l’aide à distance d’un Américain, Kirk Johnson, cherchant à tourner la page du conflit.

Benedict Cumberbatch y incarne ce personnage américain, ayant aidé des personnes persécutées à fuir l’Irak et l’Afghanistan en toute sécurité. L’acteur, connu pour ses rôles dans Imitation Game et Doctor Strange, est également impliqué dans le projet en tant que producteur exécutif via SunnyMarch, sa société de production.

Lire aussi : En grande partie tourné au Maroc, le film «The Odyssey» de Christopher Nolan a nécessité plus de 600 kilomètres de pellicule

Dans un communiqué, Dave Bishop, PDG de Protagonist Pictures, décrit Last Flight comme «un thriller exceptionnel qui allie un suspense haletant à une profonde humanité», soulignant une histoire «de confiance, de responsabilité et des liens indéfectibles qui unissent les peuples par-delà les frontières».

Babak Anvari évoque de son côté un récit «viscéral et profondément humain», nourri par son lien personnel avec la région. «C’est un thriller haletant, construit sur la pression, le suspense et les choix impossibles, toujours guidé par les conséquences humaines», affirme le réalisateur.

En intégrant le Maroc à ses lieux de tournage, Last Flight s’inscrit dans une longue tradition de productions internationales ayant choisi le pays pour la diversité de ses décors et son savoir-faire technique, à l’instar du film The Odyssey, réalisé en grande partie au Maroc par Christopher Nolan et qui paraîtra dans les salles de cinéma le 17 juillet 2026.

Par La Rédaction
Le 05/02/2026 à 10h01
#tournage de films étrangers au Maroc#cinéma

Culture

Avec Omar Sy et Vincent Cassel, «Black Devil» s’installe au Maroc pour une fresque historique à 40 millions d’euros

Culture

Cinéma: le Maroc plateau de tournage privilégié des productions internationales avec 1,5 milliard de dirhams investis en 2025

Culture

Mehdi Bensaid: 1,5 milliard de dirhams générés par les tournages étrangers, et l’urgence de repenser le modèle économique des salles de cinéma

Culture

Christopher Nolan dévoile (enfin) le trailer officiel de «L’Odyssée», en partie tourné au Maroc

Culture

Le Maroc au premier plan de nouvelles images du film «L’Odyssée» de Christopher Nolan

Culture

Paysages marocains, foi et quête: la formule Oliver Laxe dans son film «Sirāt»

Revues de presse

