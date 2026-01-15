Culture

Avec Omar Sy et Vincent Cassel, «Black Devil» s’installe au Maroc pour une fresque historique à 40 millions d’euros

Dimitri Rassam, producteur.

Le Maroc s’apprête à accueillir le tournage de «Black Devil», une superproduction historique signée Dimitri Rassam et réalisée par Ladj Ly, avec Omar Sy et Vincent Cassel au casting. Ce projet ambitieux, mêlant fresque épique et récit historique, illustre à la fois l’attractivité du Maroc pour le cinéma international et la nouvelle dynamique de la société de production Yapluka.

Par Qods Chabâa
Le 15/01/2026 à 14h03

Le Maroc va bientôt à accueillir, à partir de février, l’équipe de tournage de «Black Devil», une fresque historique signée Dimitri Rassam selon le magazine Variety.

Avec ses paysages variés et son savoir-faire reconnu dans l’accueil de tournages internationaux, le Maroc s’impose une nouvelle fois comme une destination privilégiée pour le cinéma mondial. Plusieurs séquences clés de «Black Devil» y seront réalisées, offrant au pays une visibilité internationale et des retombées économiques locales non négligeables.

Réalisé par Ladj Ly, auteur du film «Les Misérables», «Black Devil» se présente comme une fresque épique au budget de plus de 40 millions d’euros. Le casting réunit des figures incontournables du cinéma français: Omar Sy, Vincent Cassel, François Civil et Théo Christine. Dans une Europe en proie aux guerres et aux intrigues, un héros surnommé le Black Devil se dresse contre l’oppression. Porté par des alliances improbables et des combats épiques, il incarne la résistance face aux puissances dominantes.

Lire aussi : Cinéma: le Maroc plateau de tournage privilégié des productions internationales avec 1,5 milliard de dirhams investis en 2025

Le projet marque également une étape importante dans la carrière de Rassam, fils de l’actrice française Carole Bouquet. Après avoir consolidé sa réputation avec son entreprise Chapter 2, il a annoncé la création de sa nouvelle société de production, Yapluka, destinée à porter des projets encore plus ambitieux et internationaux. «Black Devil» s’impose ainsi comme l’un des premiers films à incarner cette nouvelle dynamique, alliant expérience et volonté de conquérir de nouveaux horizons.

Pour le Maroc, accueillir un tournage de cette envergure confirme son statut de hub cinématographique régional et international. Pour Dimitri Rassam, «Black Devil» illustre sa stratégie de produire des fresques historiques capables de séduire le public mondial, tout en affirmant l’identité de sa société Yapluka.

Entre la création de Yapluka et le lancement de «Black Devil», le producteur trace une trajectoire ambitieuse, plaçant le Maroc au cœur de cette fresque historique et symbolisant l’ouverture du cinéma français vers l’international.

Par Qods Chabâa
Le 15/01/2026 à 14h03
#cinéma#Black Devil#Dimitri Rassam#Production française#Tournage au Maroc

Cinéma: le Maroc plateau de tournage privilégié des productions internationales avec 1,5 milliard de dirhams investis en 2025

«Al Hayba» version marocaine: Salwa Zarhane dévoile les premiers détails du tournage

Mona Zaki dans la peau d’Oum Keltoum: «Avant le tournage j’étais complètement perdue et tétanisée»

Tanger accueille le tournage de la série américaine «The Terminal List»: la médina devient Beyrouth

