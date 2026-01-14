Cinéma: le Maroc plateau de tournage privilégié des productions internationales avec 1,5 milliard de dirhams investis en 2025

Les tournages de productions étrangères au Maroc ont généré 1,5 milliard de dirhams en 2025, selon les chiffres communiqués par Mohammed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lors d’une séance de questions orales à la Chambre des représentants, lundi 12 janvier.

Un chiffre record qui confirme, aux yeux de la revue italienne Cinecittà News, que le Maroc est devenu un plateau de tournage privilégié des productions internationales, de L’Odyssée de Christopher Nolan à Sirāt d’Óliver Laxe. Dans un article publié le 13 janvier, le média spécialisé souligne l’ascension du Royaume comme acteur majeur du cinéma mondial, capable d’accueillir aussi bien des blockbusters hollywoodiens que des coproductions artistiques, tout en consolidant son industrie nationale.

«Tous fous du Maroc: selon les données publiées par le ministre de la Culture, Mohamed Mehdi Bensaïd, les tournages de productions étrangères ont généré 1,5 milliard de dirhams (150 millions de dollars) en 2025, contre moins de 500 millions de dirhams (50 millions de dollars) avant 2021», rapporte le magazine italien. En quatre ans à peine, les revenus issus des tournages ont ainsi triplé, illustrant un essor spectaculaire.

Cette attractivité tient largement à l’extraordinaire diversité des décors marocains: dunes sahariennes, médinas séculaires, façade atlantique et reliefs de l’Atlas. Un éventail de paysages à même de faire renaître l’Antiquité comme d’esquisser des mondes futuristes, offrant aux réalisateurs une palette visuelle d’une rare richesse.

Parmi les productions emblématiques, Christopher Nolan a choisi le Maroc pour le tournage de L’Odyssée, avec des scènes filmées à Aït Benhaddou, Essaouira, Marrakech et Dakhla. Le drame Sirāt d’Óliver Laxe, tourné dans les paysages désertiques du massif du Saghro (à l’est de Ouarzazate), a quant à lui été présenté en avant-première au Festival de Cannes 2025, tandis que Calle Málaga de Maryam Touzani, tourné à Tanger, a fait ses débuts à la Mostra de Venise.

Les plateformes de streaming contribuent également à cette dynamique. Prime Video a tourné plusieurs épisodes de The Terminal List à Marrakech, Casablanca et Tanger, tandis que Sky Atlantic a choisi le Maroc pour les scènes d’action de la série Atomic. Autant de projets qui renforcent la visibilité du Royaume auprès des géants mondiaux du divertissement.

Parallèlement, le cinéma national bénéficie de cette dynamique. La fréquentation des salles a atteint 2,2 millions de spectateurs en 2025, portée notamment par l’ouverture de nouveaux complexes, dont le Pathé Dar Essalam à Rabat. Le Festival international du film de Marrakech s’impose, lui aussi, comme un rendez-vous incontournable, attirant cinéastes et stars du monde entier.