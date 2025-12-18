Culture

Le Maroc au premier plan de nouvelles images du film «L’Odyssée» de Christopher Nolan

Matt Damon et Zendaya sur le tournage de "The Odyssey".

Matt Damon et Zendaya sur le tournage de The Odyssey.

De nouvelles images exclusives de «L’Odyssée», prochain film du réalisateur Christopher Nolan tourné en grande partie au Maroc, viennent d’être dévoilées dans la presse américaine.

Par La Rédaction
Le 18/12/2025 à 08h30

Annoncé dans les salles pour le 17 juillet 2026, le film «L’Odyssée» poursuit sa campagne de promotion en se dévoilant peu à peu, à travers des images du tournage, en partie réalisé au Maroc, ainsi qu’en Italie, en Grèce et au Royaume-Uni.

L’épopée homérique filmée en caméra Imax est portée par un casting de stars hollywoodiennes, avec dans le rôle d’Ulysse Matt Damon et dans celui de Pénélope Anne Hathaway. Les deux acteurs partagent l’affiche avec d’autres grands noms du cinéma à l’instar de Zendaya, Robert Pattison ou encore Tom Holland et Charlize Theron.

Publiés en exclusivité dans le magazine américain Entertainment, les nouveaux clichés du film dévoilent les coulisses de certaines scènes, où l’on découvre Pénélope (Anne Hathaway) et son fils Télémaque (Tom Holland) guettant depuis Ithaque le retour d’Ulysse.

Une scène tournée au Maroc, à Ksar Ait Ben Haddou qui représentera certainement la ville de Troie, s’illustre par un cliché des coulisses du tournage. Christopher Nolan y apparait derrière la caméra, entouré d’une foule de figurants marocains.

Enfin, sur une autre photo prise sur une plage, Matt Damon, dans le rôle d’Ulysse, apparaît entouré de navires.

Lire aussi : Cap sur le Sahara marocain: Christopher Nolan, Matt Damon et Zendaya à Dakhla pour le tournage de nouvelles scènes de «The Odyssey»

Le tournage de L’Odyssée s’est déroulé pendant plusieurs mois au Maroc, à partir du mois de février dans la province de Ouarzazate, à Ksar Aït Ben Haddou, puis à Dakhla, dans le Sahara marocain, où le réalisateur d’Oppenheimer a posé sa caméra dès juillet 2025 pour y filmer une partie de l’épopée homérique sur la célèbre dune blanche.

À travers ces images exclusives, c’est un bout du Maroc qui se dévoile ainsi sous son plus beau jour.

Par La Rédaction
Le 18/12/2025 à 08h30
#tournage de films étrangers au Maroc#Dakhla#cinéma

