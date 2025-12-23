Culture

Christopher Nolan dévoile (enfin) le trailer officiel de «L’Odyssée», en partie tourné au Maroc

"L'Odyssée" de Christopher Nolan se dévoile dans une bande-annonce époustouflante.

À quelques jours de la fin d’année, le réalisateur d’«Oppeinheimer» a fait un beau cadeau à ses fans en dévoilant le 22 décembre le très attendu trailer de son nouveau film «L’Odyssée».

Par Zineb Ibnouzahir
Le 23/12/2025 à 17h00

La bande-annonce de la fresque homérique portée à l’écran par Christopher Nolan a enfin été dévoilée et autant dire qu’elle est à la hauteur des espérances des cinéphiles.

D’une durée d’une minute quarante-huit secondes, le trailer débute dans un désert parsemé de tombes de soldats tombés au combat et retrace quelques temps forts du long voyage qu’entreprend Ulysse, roi d’Ithaque, après la guerre de Troie, pour regagner son royaume.

«Après des années de guerre… Personne ne pouvait se mettre entre mes hommes… et leur foyer… Pas même moi», annonce Ulysse en voix off, alors que débute une odyssée vers la terre natale qui durera dix longues années tant les dieux s’emploieront à multiplier les épreuves et les obstacles sur sa route.

Lire aussi : Le Maroc au premier plan de nouvelles images du film «L’Odyssée» de Christopher Nolan

Le trailer du film de Christopher Nolan, tourné en grande partie à Ksar Aït Ben Haddou et à Dakhla, au Maroc, donne un bref aperçu des dangers que brave Ulysse, en proie à des mers déchaînées et à des créatures effrayantes. De sa rencontre avec le cyclope Polyphème, qu’il aveugle avant de s’attirer la colère de Poséidon, aux Sirènes, dont le chant ensorcelant menace de perdre les marins, en passant par la magicienne Circé, qui transforme ses compagnons en porcs ou encore le monstre Scylla et le gouffre de Charybde… la bande-annonce se dévoile en scènes épiques et en paysages grandioses.

Un film très attendu à découvrir en salles à partir du 15 juillet 2026.

#Films étrangers#tournage de films étrangers au Maroc#cinéma

