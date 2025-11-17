En grande partie tourné au Maroc, le film «The Odyssey» de Christopher Nolan a nécessité plus de 600 kilomètres de pellicule

Dans les colonnes du magazine Empire, le réalisateur Christopher Nolan s’est confié sur les coulisses du tournage de son dernier opus, The Odyssey. Le blockbuster qui retrace l’épopée homérique d’Ulysse, incarné par Matt Damon à l’écran, aurait ainsi nécessité «plus de 600.000 mètres de pellicule».

Au cours du tournage du film qui a duré 91 jours, entre des scènes filmées au Maroc, d’autres en Sicile, en Grèce et au Royaume-Uni, «j’ai passé les quatre derniers mois [en mer]. Nous avons emmené les acteurs qui incarnent l’équipage du navire d’Ulysse sur de vraies vagues, dans des décors réels. Et oui, c’est immense, terrifiant, merveilleux et exaltant, au gré des changements de conditions [maritimes, ndlr]. Nous voulions vraiment retranscrire la difficulté de ces périples pour les hommes. Et le saut dans le vide qu’ils devaient accomplir dans un monde inconnu, sans repères», révèle par ailleurs le cinéaste doublement oscarisé.

Lire aussi : Cap sur le Sahara marocain: Christopher Nolan, Matt Damon et Zendaya à Dakhla pour le tournage de nouvelles scènes de «The Odyssey»

Quant au budget estimé de ce film, tourné en grande partie au Maroc, notamment à Ksar Aït Ben Haddou et à Dakhla, il avoisine les 250 millions de dollars. Un montant qui illustre le sens de la démesure propre à la filmographie de Christopher Nolan et dans lequel s’inscrit ce nouveau projet d’envergure, porté par un casting d’exception avec, aux côtés de Matt Damon, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o ou encore Charlize Theron.

Lire aussi : Le Maroc se dévoile dans le premier teaser de «The Odyssey», un film de Christopher Nolan

«En tant que cinéaste, on recherche les lacunes de la culture cinématographique, des choses inédites. Or, j’ai constaté que toutes ces grandes œuvres mythologiques avec lesquelles j’ai grandi – les films de Ray Harryhausen et autres – n’avaient jamais été traitées avec le poids et la crédibilité qu’une production hollywoodienne à gros budget, en format IMAX, pouvait offrir», explique ainsi Nolan quant à ses ambitions.

Rendez-vous le 15 juillet 2026 pour la sortie en salles du 13ème film du réalisateur.