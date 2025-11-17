Culture

En grande partie tourné au Maroc, le film «The Odyssey» de Christopher Nolan a nécessité plus de 600 kilomètres de pellicule

Le village d'Ait Ben Haddou a accueilli le tournage de "Odyssey", prochain film de Christopher Nolan.

Le village d'Ait Ben Haddou a accueilli le tournage de The Odyssey, prochain film de Christopher Nolan.

Dans une interview récente, le réalisateur d’«Inception» et d’«Oppenheimer» en dit davantage sur les conditions de tournage hors normes de son 13ème film, «The Odyssey», tourné en partie à Ksar Aït Ben Haddou et à Dakhla.

Par La Rédaction
Le 17/11/2025 à 12h02

Dans les colonnes du magazine Empire, le réalisateur Christopher Nolan s’est confié sur les coulisses du tournage de son dernier opus, The Odyssey. Le blockbuster qui retrace l’épopée homérique d’Ulysse, incarné par Matt Damon à l’écran, aurait ainsi nécessité «plus de 600.000 mètres de pellicule».

Au cours du tournage du film qui a duré 91 jours, entre des scènes filmées au Maroc, d’autres en Sicile, en Grèce et au Royaume-Uni, «j’ai passé les quatre derniers mois [en mer]. Nous avons emmené les acteurs qui incarnent l’équipage du navire d’Ulysse sur de vraies vagues, dans des décors réels. Et oui, c’est immense, terrifiant, merveilleux et exaltant, au gré des changements de conditions [maritimes, ndlr]. Nous voulions vraiment retranscrire la difficulté de ces périples pour les hommes. Et le saut dans le vide qu’ils devaient accomplir dans un monde inconnu, sans repères», révèle par ailleurs le cinéaste doublement oscarisé.

Lire aussi : Cap sur le Sahara marocain: Christopher Nolan, Matt Damon et Zendaya à Dakhla pour le tournage de nouvelles scènes de «The Odyssey»

Quant au budget estimé de ce film, tourné en grande partie au Maroc, notamment à Ksar Aït Ben Haddou et à Dakhla, il avoisine les 250 millions de dollars. Un montant qui illustre le sens de la démesure propre à la filmographie de Christopher Nolan et dans lequel s’inscrit ce nouveau projet d’envergure, porté par un casting d’exception avec, aux côtés de Matt Damon, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o ou encore Charlize Theron.

Lire aussi : Le Maroc se dévoile dans le premier teaser de «The Odyssey», un film de Christopher Nolan

«En tant que cinéaste, on recherche les lacunes de la culture cinématographique, des choses inédites. Or, j’ai constaté que toutes ces grandes œuvres mythologiques avec lesquelles j’ai grandi – les films de Ray Harryhausen et autres – n’avaient jamais été traitées avec le poids et la crédibilité qu’une production hollywoodienne à gros budget, en format IMAX, pouvait offrir», explique ainsi Nolan quant à ses ambitions.

Rendez-vous le 15 juillet 2026 pour la sortie en salles du 13ème film du réalisateur.

Par La Rédaction
Le 17/11/2025 à 12h02
#tournage de films étrangers au Maroc#Dakhla#Aït Ben Haddou

LEs contenus liés

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

Cap sur le Sahara marocain: Christopher Nolan, Matt Damon et Zendaya à Dakhla pour le tournage de nouvelles scènes de «The Odyssey»

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Le Maroc se dévoile dans le premier teaser de «The Odyssey», un film de Christopher Nolan

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Ksar d’Aït Ben Haddou dans le classement des 21 plus beaux châteaux du monde établi par CNN

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Cinéma. Matt Damon aperçu à Ouarzazate, Ulysse à pied d’œuvre

Articles les plus lus

1
Démolition du «Kremlin» de Bouskoura: un tournant dans la lutte contre les dérives urbanistiques
2
Infidélité
3
Formation militaire: comment les FAR exportent un savoir-faire opérationnel reconnu sur tout le continent africain
4
Réfractaires à l’ordre
5
Sahara, Sebta et Melilia: le Parti populaire espagnol en guerre contre le réel
6
Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Oran, Tlemcen, Mascara (Hommage à Boualem Sansal)
7
Paléolithique: ce que les pierres taillées à Casablanca disent de l’Acheuléen le plus ancien d’Afrique du Nord
8
Libération de Boualem Sansal: pour Pascal Bruckner, «l’Algérie a cédé parce qu’elle a tout perdu»
Revues de presse

Voir plus