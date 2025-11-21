People

Les stars du film «The Odyssey», de Christopher Nolan, se dévoilent pour la première fois en images

Matt Damon et Zendaya sur le tournage de "The Odyssey".

Matt Damon et Zendaya sur le tournage de The Odyssey.

Pour la première fois depuis la fin du tournage de «The Odyssey» au Maroc, à Dakhla, les premières images des stars à l’affiche du 13ème long-métrage de Christopher Nolan ont été publiées dans le magazine américain «Empire».

Le 21/11/2025 à 09h05

Dans les nouvelles images officielles du film qui sortira en salles l’été prochain, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson et Anne Hathaway apparaissent à l’écran dans la peau des personnages qu’ils incarnent. La diffusion de ces images de tournage met ainsi fin aux spéculations quant aux rôles incarnés par les uns et les autres. On découvre ainsi Zendaya dans le rôle d’Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière.

Tom Holland campe quant à lui le rôle de Télémaque, le fils d’Ulysse, joué par Matt Damon.

Le rôle de Pénélope, la femme d’Ulysse, est porté par Anne Hathaway.

Lire aussi : En grande partie tourné au Maroc, le film «The Odyssey» de Christopher Nolan a nécessité plus de 600 kilomètres de pellicule

Enfin, celui d’Antinoos, l’un des prétendants les plus violents de Pénélope en l’absence d’Ulysse, est endossé par Robert Pattinson.

S’agissant des autres acteurs à l’affiche du long-métrage tourné en grande partie au Maroc, entre Ksar Ait Ben Haddou et Dakhla, mais aussi en Sicile, en Grèce et au Royaume-Uni, Charlize Théron prête ses traits à Circé, la magicienne, et Mia Goth incarne quant à elle Mélantho, l’une des servantes de Pénélope.

