La saison 2 de la série «The Terminal List» tournée au Maroc

L'acteur Chris Pratt est à l'affiche de la série The Terminal List, diffusée sur Amazon Prime.

Après l’Afrique du Sud et le Canada, le tournage de la deuxième saison de la série à suspense d’Amazon Prime, «The Terminal List», avec pour acteur principal Chris Pratt, se poursuit au Maroc.

Le 03/09/2025 à 09h30

Ces derniers mois, le Maroc accueille de nombreux tournages étrangers, de The Odyssey de Christopher Nolan à The Agency produite par George Clooney en passant par L’étranger de François Ozon.

Parmi les dernières productions cinématographiques ayant choisi le Maroc pour décor, la série The Terminal List, produite par la plateforme Amazon Prime, dont le tournage a débuté en juillet à Marrakech, et se poursuivra à Casablanca et Tanger jusqu’à la fin du mois de septembre.

Dans cette adaptation du roman écrit par Jack Carr, Chris Pratt incarne James Reece, un militaire d’élite des Navy Seals victime d’une embuscade lors d’une mission secrète qui a coûté la vie à son peloton.

Souffrant de stress post-traumatique, il rente de découvrir l’identité de ceux qui se cachent derrière la puissante organisation qui cherche à lui nuire.

