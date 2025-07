La série «Extraction» de Netflix sera tournée au Maroc

Le film d’action avec pour héros principal Chris Hemsworth sera bientôt adapté à l’écran sous un nouveau format. Si le synopsis du thriller reste inchangé, c’est en revanche l’acteur français Omar Sy qui campera le héros de la série qui suit les aventures d’un mercenaire pris au piège entre factions belligérantes et tueurs impitoyables en Lybie.

Si les deux premiers opus du film ont été tournés entre l’Inde, la Thaïlande, l’Australie et la République tchèque, c’est au Maroc que devrait débuter le tournage de la première saison de la série, dès décembre 2025, annonce le site Whats on Netflix, et devrait se prolonger jusqu’au milieu de l’année 2026, en incluant d’autres lieux de tournage.

Certains épisodes de la série produite par Glen Mazzara («The Rookie», «The Walking Dead»), devraient être réalisés par Louise Hooper, à qui l’on doit de célèbres séries à succès de Netflix telles que «The Witcher», «The Sandman» ou encore «Treason».

Connu sous le nom de «Tyler Rake» dans sa version française, le film d’action américain réalisé par Sam Hargrave est sorti en 2020 sur Netflix, et a fait l’objet d’une suite en 2023. Le film est adapté du comics book «Ciudad» écrit par Ande Parks et illustré par Fernando León González.