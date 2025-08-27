Le Maroc se dévoile dans la bande-annonce du film «L’Étranger», adaptation du roman d’Albert Camus

En lice pour le Lion d’Or de la 82ème édition de la Mostra de Venise, qui se tient dans la ville italienne du 27 août au 6 septembre 2025, l’adaptation cinématographique du roman L’Étranger a été tournée au mois d’avril dans le nord du Maroc, à Tanger plus précisément. La ville du détroit a pour l’occasion prêté le décor de ses rues et de son architecture pour représenter la ville d’Alger, dans les années 1940, pendant la période coloniale.

L'affiche du film L'Etranger , adaptation cinématographique du roman d'Albert Camus par François Ozon.

Dans la bande-annonce du film en noir et blanc parue le 26 août, le Maroc se dévoile dans les détails de son architecture et les grandes étendues de ses plages. L’intrigue prend place dès les premières images, illustrant le personnage de Meursault (Benjamin Voisin), jeune homme d’une trentaine d’années et modeste employé. Après avoir enterré sa mère sans la moindre émotion, il entame une liaison avec Marie (Rebecca Marder) avant d’être accusé d’avoir commis un meurtre sur une plage.

Au sujet de son 34ème film, François Ozon, explique dans la note d’intention publiée dans le dossier de presse de la Mostra de Venise que «l’idée d’adapter l’un des romans les plus célèbres de la littérature mondiale a suscité anxiété et doute. Jusqu’à présent, j’avais transposé des œuvres moins connues et moins reconnues. Adapter un chef-d’œuvre que tout le monde a lu et que chaque lecteur a déjà mis en scène dans son esprit était un immense défi. Mais mon intérêt pour le livre a dépassé mes appréhensions, alors je me suis lancé avec une certaine légèreté».

Et de poursuivre: «Me plonger dans L’Étranger était une façon de renouer avec un pan oublié de mon histoire personnelle. Mon grand-père maternel était juge d’instruction à Bône (aujourd’hui Annaba), en Algérie, et il a échappé à un attentat en 1956, ce qui a précipité le retour de ma famille en métropole. En travaillant sur des documents et des archives, et en rencontrant des historiens et des témoins de l’époque, j’ai réalisé à quel point les familles françaises ont toutes un lien avec l’Algérie, et qu’un lourd silence pèse encore souvent sur nos histoires communes».

Le film sortira en salles en octobre 2025, soixante ans après l’adaptation du roman par Luchino Visconti.