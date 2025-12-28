Plus de 121 millions de vues pour la bande-annonce: premier record pour «L’Odyssée» de Christopher Nolan, en partie tourné au Maroc

L'Odyssée de Christopher Nolan se dévoile dans une bande-annonce époustouflante.

C’est l’une des plus grosses attentes cinématographiques de 2026. Le succès de L’Odyssée de Christopher Nolan ne semble déjà plus faire de doute. En l’espace de 24 heures seulement, la bande-annonce de ce péplum épique a été visionnée 121,4 millions de fois, selon le magazine Forbes.

Un chiffre impressionnant, deux fois supérieur au nombre de vues enregistrées par le trailer d’Oppenheimer sur la même période. Le studio Universal peut également se réjouir: la bande-annonce de L’Odyssée fait mieux que celle de Wicked – Partie 2, autre blockbuster très attendu.

Doté d’un budget estimé à 250 millions de dollars, le nouveau long métrage de Christopher Nolan s’annonce comme un sérieux prétendant aux sommets du box-office mondial. Il devra toutefois affronter un concurrent de taille: le quatrième volet de la saga Spider-Man, porté par Tom Holland et Zendaya, dont la sortie est prévue deux semaines après celle de L’Odyssée.

Côté casting, le film réunit une distribution prestigieuse. Matt Damon incarne Ulysse, aux côtés d’Anne Hathaway, fidèle collaboratrice de Nolan, mais aussi Tom Holland, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Robert Pattinson, Mia Goth, Elliot Page et Zendaya.

Tourné en partie au Maroc, L’Odyssée sortira dans les salles de cinéma du monde entier le 26 juillet 2026.