Plus de 121 millions de vues pour la bande-annonce: premier record pour «L’Odyssée» de Christopher Nolan, en partie tourné au Maroc

"L'Odyssée" de Christopher Nolan se dévoile dans une bande-annonce époustouflante.

L'Odyssée de Christopher Nolan se dévoile dans une bande-annonce époustouflante.

C’est l’un des films les plus attendus de 2026. En seulement 24 heures, la bande-annonce de «L’Odyssée» de Christopher Nolan a dépassé les 121 millions de vues, établissant un premier record et confirmant l’engouement mondial autour de ce péplum d’envergure tourné en partie au Maroc.

Le 28/12/2025 à 12h30

C’est l’une des plus grosses attentes cinématographiques de 2026. Le succès de L’Odyssée de Christopher Nolan ne semble déjà plus faire de doute. En l’espace de 24 heures seulement, la bande-annonce de ce péplum épique a été visionnée 121,4 millions de fois, selon le magazine Forbes.

Un chiffre impressionnant, deux fois supérieur au nombre de vues enregistrées par le trailer d’Oppenheimer sur la même période. Le studio Universal peut également se réjouir: la bande-annonce de L’Odyssée fait mieux que celle de Wicked – Partie 2, autre blockbuster très attendu.

Doté d’un budget estimé à 250 millions de dollars, le nouveau long métrage de Christopher Nolan s’annonce comme un sérieux prétendant aux sommets du box-office mondial. Il devra toutefois affronter un concurrent de taille: le quatrième volet de la saga Spider-Man, porté par Tom Holland et Zendaya, dont la sortie est prévue deux semaines après celle de L’Odyssée.

Lire aussi : Les stars du film «The Odyssey», de Christopher Nolan, se dévoilent pour la première fois en images

Côté casting, le film réunit une distribution prestigieuse. Matt Damon incarne Ulysse, aux côtés d’Anne Hathaway, fidèle collaboratrice de Nolan, mais aussi Tom Holland, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Robert Pattinson, Mia Goth, Elliot Page et Zendaya.

Tourné en partie au Maroc, L’Odyssée sortira dans les salles de cinéma du monde entier le 26 juillet 2026.

Christopher Nolan dévoile (enfin) le trailer officiel de «L’Odyssée», en partie tourné au Maroc

Le Maroc au premier plan de nouvelles images du film «L’Odyssée» de Christopher Nolan

Les stars du film «The Odyssey», de Christopher Nolan, se dévoilent pour la première fois en images

En grande partie tourné au Maroc, le film «The Odyssey» de Christopher Nolan a nécessité plus de 600 kilomètres de pellicule

