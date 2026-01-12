Culture

Mehdi Bensaid: 1,5 milliard de dirhams générés par les tournages étrangers, et l’urgence de repenser le modèle économique des salles de cinéma

Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Les tournages de productions étrangères au Maroc ont généré un chiffre d’affaires record de 1,5 milliard de dirhams en 2025, contre moins de 500 millions avant 2021. Une performance qui illustre la dynamique du secteur cinématographique au Maroc, portée par une hausse de la fréquentation des salles et une nouvelle stratégie de développement.

Les tournages de films étrangers au Maroc ont atteint un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dirhams en 2025. C’est ce qu’a affirmé Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lors d’une séance de questions orales à la Chambre des représentants, ce lundi 12 janvier 2026.

«Avant 2021, nous ne dépassions pas les 500 millions de dirhams. En 2025, nous avons atteint 1,5 milliard de dirhams», a précisé le ministre, soulignant l’attractivité croissante du Maroc comme destination de tournage international.

Évoquant la stratégie de développement du cinéma marocain lancée en 2022, Mohamed Mehdi Bensaid a également fait état d’une hausse significative de la fréquentation des salles, avec 2,2 millions de spectateurs enregistrés en 2025. «Ces chiffres encouragent les investisseurs à créer davantage de salles de cinéma au Maroc. Une nouvelle salle a d’ailleurs ouvert récemment à Rabat», a-t-il souligné, en référence au multiplexe Pathé Dar Essalam.

Le ministre a rappelé que le Centre cinématographique marocain (CCM) soutient la création de salles à travers une commission dédiée. Toutefois, il a laissé entendre qu’à terme, le modèle actuel, fondé principalement sur l’aide étatique, devrait évoluer. «Nous continuerons à accompagner les investisseurs, mais le modèle économique est appelé à se transformer», a-t-il précisé.

Enfin, Mohamed Mehdi Bensaid a mis l’accent sur le principal défi de son département: l’exportation des films marocains à l’international. Selon lui, une condition s’impose pour y parvenir: «comprendre les marchés internationaux», seule voie, d’après le ministre, pour permettre au cinéma marocain de rayonner au-delà des frontières.

