Ayoub Gretaa, étoile montante du cinéma marocain, nommé aux Révélations des César 2026

Depuis son rôle remarqué dans la série « L’Mektoub » de Alaa Akeeboune en 2022, Ayoub Gretaa ne cesse de gagner en visibilité. Lauréat de l’Institut supérieur des arts dramatiques et de l’animation culturelle et passionné de théâtre, l’acteur marocain vient d’être nommé aux Révélations des César 2026, qui seront dévoilées le 26 février prochain à l’Olympia de Paris.

C’est son interprétation saisissante du personnage de Nour, un jeune immigré clandestin dans «La mer au loin» de Saïd Hammich Belarbi, présenté l’an dernier en compétition au Festival international du film de Marrakech, qui lui vaut aujourd’hui cette reconnaissance. «“La mer au loin” a été pour moi une aventure humaine intense. Je n’oublierai jamais ce que ce rôle m’a apporté: des rencontres qui marquent, des équipes dévouées, et un film qui continue de tracer sa route au-delà des frontières», a réagi Ayoub Gretaa dès l’annonce de sa nomination, il y a quelques jours.

Le jeune comédien concourra aux côtés de plusieurs talents maghrébins: Idir Azougli pour «Meteors», Younes Boucif pour «La petite cuisine de Mehdi», et Saïd El Alami pour «La Pampa». Une présence maghrébine affirmée dans une catégorie qui met en lumière la relève du cinéma francophone.

Lire aussi : Ayoub Gretaa remporte le prix d’interprétation au Love International Film Festival de Mons

Saluer la prestation d’Ayoub Gretaa, c’est aussi reconnaître la force de son jeu: une présence intense à l’écran, une capacité rare à incarner des personnages complexes et un engagement constant dans des œuvres qui explorent les réalités sociales du Maroc. Il incarne pleinement cette nouvelle génération d’acteurs marocains, ancrés dans le théâtre et résolument tournés vers l’international.

Né en 1991 à Meknès, l’acteur confiait déjà, en marge de la projection du film à Marrakech, avoir vécu une véritable immersion pour préparer le rôle: travail de l’accent «oujdi», observation des comportements des années 1990, et même écoute des musiques de l’époque. Une implication qui a payé, puisque «La mer au loin» a remporté le Grand prix du Festival national du film de Tanger en octobre 2025.